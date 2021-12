– Az első félidőben kiegyensúlyozott volt a játék, sajnos az utolsó percben egy játékvezetői tévedés miatt nem mi, hanem az ellenfél jött oldalberúgással, és utána gólt is szerzett. A szünetet követően sajnos rosszul jöttünk ki a fordulatokból, 4–4-nél kihagytuk a kapussal szembeni ziccert, ők viszont berúgták. Nem véletlenül bajnokok, ráadásul sokkal hosszabb a kispadjuk, mint a miénk. Nálunk sok a fiatal, akik most kezdték a futsalos karrierjüket. Pozitívum, hogy csapatként játszottunk, egymást kisegítve. A fiatalok közül Krajnyák Zsoltika megszerezte első élvonalbeli gólját. Úgy vélem, amennyiben így fogunk a későbbiekben is játszani, akkor nem lesz gond – vélekedett Csoma Alpár, a nyírgyulajiak rutinos játékosa.