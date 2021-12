Az első negyed szoros volt, de a mieink támadásban hatékonyabbak voltak, így öt pont előnyt szereztek a játékrész végére. A folytatásban ezt meg is duplázta a NyíKSE, de kevés pont esett, és a házigazda a negyed végére felzárkózott, így a nagyszünetben 37–38 volt az állás. Fordulás után is nagy csata folyt a pályán, ám jó játékkal megint meglépett a Nyíregyháza, és Brane Savic triplájával megint 10 pontra nőtt a távolság, sőt Asztalos István labdaszerzése után megint Savic talált be. Az előnyt viszont nem sikerült megtartani, mert egy 6–0-s rohammal felzárkóztak a negyed végére a hajdúságiak. Az utolsó játékrész viszont egyértelműen a vendégeké volt. Bár helyenként kicsit durva volt a meccs, a NyíKSE kezdő ötöse remekül játszott, és végül a hatodik meccsén a hatodik sikerét aratta a csapat.