A második percben már nagy helyzetet alakítottak ki, de a Kisvárdán is megfordult Lukács Raymond az oldal hálóba lőtt. Lendületben maradtak a fehér szerelésben játszó békésiek, az első negyedóra végén Lukács már betalált ugyan a kapuba, de mindezt lesről tette így elmaradt a gól. Közben a Szpari is jelezte, hogy három nyeretlen meccs után végre három pontot szeretne kasszírozni, így ők is veszélyeztettek. Előbb Zamostny Balázs révén, majd a hajrához közeledve Vass Patrik alig lőtt fölé. Sajnos Lukács a harmadik lehetőségét már gólra váltotta, így a hazaik előnnyel vonulhattak szünetre.

Lukács lábbal nem, de fejjel érvényes találaot szerzett, ez döntött | Fotó: Bencsik Ádám/Békés Megyei Hírlap