Kocsis János: – A mai mérkőzésen sajnos mindkét félidőt gyengébben kezdtük, de ahogy telt az idő egyre jobb teljesítményt nyújtottunk. Az Újpest egy nagyon jó ellenfél volt, így most a kapusunkra is óriási felelősség hárult, de nagyon jól tette a dolgát és meccsben tartotta a csapatot. Az utolsó másodpercekig hittük, hogy meglesz a győzelem, ami sikerült is a végére, ennek nagyon örülünk.