– Az első félidőben nem forogtak nagy veszélyben a kapuk, inkább mezőnyjáték volt jellemző, így is megajándékoztuk az ellenfelet egy góllal, amivel vezetéshez jutott – fogalmazott a Sényőt irányító edzőpáros tagja, Fiumei Viktor. – Látszott az első játékrész második felében is, ha gyorsan járatjuk a labdát, passzolunk hármat-négyet, könnyen eljutunk a vendégek tizenhatosáig. Szép támadásokat építettünk, de mi sem voltunk veszélyesek a kapura. Ebből többet láttunk viszont a második félidőben, feljavult a játékunk, voltak ígéretes lehetőségeink is, viszont egy eladott labda után az ellenfél berúgta azt a védővonalunk mögé, ahol a lesen álló csatár értékesítette a kínálkozó lehetőséget. Ezt követően nyomtunk, Lakatos László révén szépítettünk is, és próbáltuk megszerezni az egy pontot. Beszorítottuk az ellenfelet, ezáltal nagyon kinyíltunk, veszélyesek voltak az ellenfél kontrái. Sajnos nem sikerült az egyenlítés.