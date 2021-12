Mint az ismert, az élvonalban szereplő Kisvárda Master Good november 10-én hivatalos honlapján jelentette be, hogy távozik a klubtól Joao Janeiro vezetőedző, és a szlovák Dunaszerdahelynél folytatja pályafutását. Többek között az elválásról is beszélt a kisvárdai sportigazgató Révész Attila kedd reggel a Digi Sport napindító műsorában, ahol a lehetséges utódok között megemlítette Huszti Szabolcs és Adrian Mutu nevét is.