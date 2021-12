– Jól jött a bajnoki szünet, én is és a srácok is barátkoztunk ezzel a helyzettel. Nagy változást nem jelentett a kapcsolatunkban, mert régóta dolgozunk együtt, ismerem őket. Ám értelemszerűen most más beosztásban dolgozom, de mindig hangsúlyozom, hogy abszolút nem szeretném túljátszani a szerepem, nem lettem más. Kaptam egy feladatot, aminek szeretnék megfelelni. Ami pozitívum, hogy a srácok kölcsönös tisztelettel állnak az új helyzethez.