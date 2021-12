A büntetőterületen belül, a 2-szer 2 méteres kapu előtt a kapuspozíciót elfoglaló kerékpáros kézzel is háríthatja a lövéseket – egyszerre csak egy játékos tartózkodhat a védekező csapatból a büntetőterületen belül, ide egy időben a támadó csapatból is csak egy játékos hatolhat be. Ha egy játékos a földet érinti a lábával, nem folytathatja a játékot, a saját alapvonalánál egy kerékkel el kell hagynia a játékteret, csak ezután avatkozhat újra játékba. A győzelmet természetesen az a csapat szerzi meg, amely több gólt ér el a mérkőzésen.