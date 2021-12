– Nagyon gyors, nemzetközi színvonalú röplabdát játszik ellenfelünk, ami ezen a szinten elvárható azoktól a gárdáktól, amelyek a végelszámolásnál is ott akarnak lenni – mondta el lapunknak Németh Szabolcs, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője. – A Police és a Co­negliano is úgy lett felépítve, hogy kitűzheti magának ezt a célt. A Chemiknek van lengyel, szerb, illetve korábbi szerb válogatott játékosa, nagyon erős, tapasztalt együttes. Mi mindig győzelmi szándékkal lépünk pályára, szerdán is a legjobbunkat kell nyújtanunk, de a realitás talaján maradva az sem törhet meg minket, ha legyőznek a BL-ben. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy két olyan csapat van a csoportunkban, amik ellen a lehető legtöbbet kell tanulnunk akár meccs közben, akár a meccsek után a következtetéseket levonva. Győzelmi kényszerben nem leszünk, viszont rengeteget fejlődhetünk például már a harmadik fordulóra, amikor esélyünk lehet a szerbek ellen.