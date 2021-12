– Azt szokták mondani az öregek, hogy a sorozatok azért vannak, hogy megszakadjanak egyszer – kezdte értékelését Kocsis János. – Ez meg is történt, és igazából nem maga a vereség ténye fájó, hanem az, ahogyan játszottunk. Nem néztünk ki jól a mérkőzésen, talán túlzott önbizalommal, magabiztossággal futottunk ki a pályára, és amikor váltani kellett volna, már nem voltunk képesek rá. Belealudtunk a saját ritmusunkba, az első félidő az eredmény szempontjából még rendben volt, azonban már akkor is látszott, hogy nem vagyunk elég élesek, nem úgy mentünk bele a párharcokba, nem úgy szedtük össze a második labdákat, ahogy kellett volna. Talán azt gondoltuk, hogy lesz majd egy olyan szituáció, amelyből gólt szerzünk, mindenki a másikra várt, hogy csinál egy cselt, szerez egy labdát, vagy gólt rúg. Így nem is lehetett más az eredmény. A Debrecen hozzáállásban és akaratban felülmúlt bennünket, ezért megérdemelten tartotta otthon a két pontot – zárta Kocsis János.