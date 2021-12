– Azért volt miről beszélnünk, hiszen voltak olyan megmozdulások, amin változtatni kellett – folytatta Erős Gábor. – Például gyorsabban forgatni a játékot, Bumbától több beindulást kértem. Ezeket megvalósították a srácok. Arra is felhívtam a figyelmet, hogy felejtsük el, hogy vezettünk és emberelőnyben vagyunk, továbbra is ugyanolyan elszántsággal kell játszani. Nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy ezt meg is valósította és szebbnél szebb gólokkal nyertünk.