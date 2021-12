– Átbeszéltük a lányokkal, miről szólhat ez az esetleges győzelem – értékelt lapunknak Németh Szabolcs vezetőedző. – A heti edzésmunkán és hozzáálláson is látszott, hogy ez a mérkőzés az eddigiekhez képest teljesen más lesz, és ezt a pályára is tudták vinni. Ezen az úton kell továbbmenni. Mint mindig, most is vannak hibák, amiken dolgozni kell, viszont a hozzáállás példaértékű volt.

Lászlop Alexandra (17) is kivette részét a győzelemből | Fotó: Dodó Ferenc