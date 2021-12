Hol itt, hol ott volt az előny, majd 19–19-nél a vendégek időt kértek. Jött két rossz nyitás, Radosova újabb bombájával ismét hazai előny, majd Vasileva bombájával már kétpontnyi. Radosova blokkban is remekelt, majd Thiem sáncával meccslabda következett. Az első nem jött be, miként a második. Pintér Andre ütése viszont a blokkról a pályán kívülre pattant, ezzel megszületett a nagyon várt nyíregyházi siker. Mégpedig remek meccsen és megérdemelten. Nagyon fontos volt ez a győzelem, amit az is jelezhet, hogy több játékos és Németh Szabolcs szeme is könnybe lábadt. Nagy teher esett le róluk.