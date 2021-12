– Az előző évekhez hasonlóan erre a szezonra is masszív csapatot raktak össze Jászberényben, amely ráadásul jó formában is érkezik hozzánk, zsinórban szerzett 12 pontjuk is ezt bizonyítja. Biztos vagyok benne, hogy hétvégén sokat kell tennünk akár az egy pont megszerzéséért is, ahhoz, hogy mindhárom pontot itthon tartsuk, nagyon sokat kell dolgoznunk a pályán – fogalmazott Imrő László.