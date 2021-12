– Nem a legjobb előjelekkel vágtunk neki a hétvégének, Fülöp Szilvia sérülten vállalta a játékot, Laskai Írisz pedig szombaton betegen állt asztalhoz és csak vasárnapra múlt el a láza – kezdte értékelését Dorogi János, a NAC Nyíregyháza edzője. – Sajnos ezúttal is tartalékosan utaztunk el, meghatározó játékosunk hiányzott, Adamik Csengének szalagavatója volt, így ő a négy mérkőzésből csak egyen játszott, a Győr elleni sikerből azonban oroszlánrészt vállalt, a páros mellett két egyéni győzelmet is aratott. Nagyon megerősödött a bajnokság, két-három csapat kivételével minden gárdában vannak nívós külföldiek, így sokkal nehezebb a dolgunk, mint az előző szezonban volt. Talán ennek is köszönhető a halványabb szereplésünk – zárta Dorogi János, aki bízik abban, hogy tavasszal pár helyet előrébb tudnak majd lépni a tabellán. Ami az év hátralévő részét illeti, jövő hétvégén országos ifjúsági csapatbajnokság vár a lányokra, amelyen legutóbb bronzérmet szereztek. December közepén pedig a Top16-on áll asztalhoz Laskai Írisz, de Adamik Csenge indulása is elképzelhető.