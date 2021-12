– Megvan a fizikai erejük és az önbizalmuk is ahhoz, hogy jó csapat legyenek. Ezen felül jól ismerik egymást, mivel a legtöbb kerettag hazája bajnokságában szerepel, és a Bajnokok Ligájába is bejutó Zsitlobud csapata adja a válogatott keretük jelentős részét. De ami minket illet, mi is sokat léptünk előre, az elmúlt edzőtáborokban nagyon sokat tanultak a kerettagok és kialakult a stratégiánk. Egyre stabilabb és szervezettebb a védelmünk és sokkal gyorsabban visszaszerezzük a labdát, amellyel aztán lehet gyors kontratámadásokat vagy szépen felépített akciókat vezetni, és támadásban nagyon jók a lányok – tette hozzá Margret Kratz.