Bámulatosan kezdte a szezont a Csenger, amely az első öt bajnoki meccsén sorrendben öt, négy, három, öt és négy találatot szerezve 13 pontot zsebelt be. Barcsay István gárdája a későbbiekben is topcsapat maradt, ám október második felétől több pontot hullajtott, az utolsó két mérkőzését el is veszítette, így az ötödik helyen fejezte be az őszt.

Előrébb is végezhettek volna

– Ha összességében nézzük, akkor tizenöt év után nagyon szép eredményt értünk el az őszi ötödik hellyel, de van pici hiányérzetem, mert a jó kezdés után sajnos nem úgy alakult a folytatás, ahogy mi szerettük volna – értékelte csapata szereplését Barcsay István. – Az első öt mérkőzésen sikerült tizenhárom pontot szereznünk, a második ötön már csak nyolcat, a harmadikon öt pontot. Leginkább az utolsó öt meccs csalódás a számomra. Olyan találkozóink is voltak, amiken az utolsó két-három percben egyenlített a vendégcsapat, úgy hullajtottunk pontokat, szóval előrébb is végezhettünk volna. Mindazonáltal elértük a célunkat, amiért köszönjük a polgármester és a szponzorok támogatását, valamint szurkolóink buzdítását.

A Csenger az NB III.-as Sényőtől nyáron érkező Barcsay Márk – aki vezeti a bajnokság góllövőlistáját – vezérletével 48 találatig jutott ősszel, ami a legtöbb a Nyír-Wetland megyei I. osztály mezőnyében. Ugyanakkor nem csak a jó támadójáték miatt volt sok gól a csengeriek mérkőzésein...

– Tavasszal mindenképpen szeretnénk a védelmet megerősíteni, mert a huszon­nyolc kapott gól nagyon sok – fejtette ki a tréner, hogyan léphet előre csapata a második fél évben. – Reméljük, sikerül fejlődnünk hátul, amit sok gyakorlással érhetünk el, még jobban össze kell csiszolódnunk, illetve igazolást is tervezünk.

Csengeri mutatók

Őszi végeredmény 5. 15 7 5 3 48–28 20

Hazai pályán 3. 8 5 2 1 31–12 17

Vendégként 7. 7 2 3 2 17–16 9

Házi góllista. 17 gólos: Barcsay Márk. 6 gólos: Lengyel Marcell. 5 gólos: Ohár Román. 4 gólos: Popovics Norbert. 3 gólos: Katona Pál, Margitics László, Osváth Sándor. 2 gólos: Csorvási Ádám. 1 gólos: Antal Roland, Balogh Árpád, Lakatos Tibor, Stef Gheorge, Varju Patrik.