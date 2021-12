Sosem kellemes kikapni, úgy meg pláne nem, ha egyébként győzelmi esélyei voltak a csapatnak. A Hübner Nyíregyháza BS majdnem teljes három negyeden át magabiztosan vezetett Szegeden, a férfi kosárlabda NB I/A csoport válogatottszünet utáni első fordulójában. Ami bosszantó, hogy igazán nagy előnyt nem tudott kialakítani, amit kihasznált a harcos hazai együttes, és 17 támadólepattanójára építve 86–84-re győzött. Ez egyben a Cápák ötös győzelmi szériájának végét is jelentette.

– Nagyon jól kezdtünk, jó ritmusban támadtunk, de sajnos ezzel megelégedtünk, annyira nem figyeltünk a védekezésre, mert előnyben voltunk – értékelt Pethő Ákos, a Blue Sharks vezetőedzője. – Az első félidőben kellett volna keményebben játszanunk és olyan előnyt kiépíteni, hogy a Szeged ne lelkesedjen be. Ezt elmulasztottuk. Fejlődnünk kell abban, hogy jó támadójáték esetén is odafigyeljünk a védekezésre.

Fájó lepattanók és kosarak

A Nyíregyháza a második húsz percben jobban teljesített hátul, ám a 25 pontos Tayler Persons így is remekelt, de többen is váratlanul előléptek a hajrában. A Szeged ezzel ellensúlyozta C. J. Bryce (25 pont, 10 lepattanó), Nigel John­son (24 pont, 7 gólpassz) és Manny Suárez (14 pont, 11 lepattanó) jó meccsét.

– Ahogy fáradtunk, már kevesebb extrát dobtunk be, illetve sok támadólepattanót engedtünk, ami egál meccsen döntő lehet. Egyébként jól védekeztünk, nem nagyon talált be a Szeged, de a végén kétszer is második esélyből szerzett kosarat, ami nagyon fájó volt. A kosárlabda többi részében legalább olyan jól játszottunk, sok területen még jobban is, mint az ellenfelünk – tette hozzá a tréner.

Számolgatni is kell

A Cápák az első körben még a Paks ellen játszanak szombaton, hazai pályán. A kör végén – azaz amikor már mindenki játszott mindenkivel – az első nyolc helyen álló csapat kvalifikálja magát a Magyar Kupa nyolcas döntőjére. Ehhez a Blue Sharksnak biztosan nyernie kell hétvégén, de még akkor is kedvezően kell alakulniuk más eredményeknek.

Tabella

A férfi NB I/A állása

1. Falco 12 12 – 1107–907 1.000

2. Szolnok 11 9 2 915–835 0.909

3. Kecskemét 11 7 4 850–869 0.818

4. Oroszlány 12 6 6 915–902 0.750

5. Szeged 10 5 5 834–820 0.750

6. Kaposvár 11 5 6 874–904 0.727

7. DEAC 11 5 6 894–859 0.727

8. Pécs 11 5 6 900–933 0.727

9. Alba 11 5 6 966–1000 0.727

10. Nyíregyháza 12 5 7 1021–1069 0.708

11. Sopron 12 5 7 961–1017 0.708

12. Körmend 10 4 6 827–841 0.700

13. Paks 11 3 8 924–975 0.636

14. Zalaegerszeg 11 2 9 865–922 0.591