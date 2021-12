A Fehérgyarmati VSE Enjoy Robotics NB II.-es férfi felnőttcsapata az előző szezonban Juhász Zoltán játékos-edző vezetésével huszáros hajrával megkapaszkodott az osztályban. A nyári felkészülést is a szakember vezetésével kezdték, menet közben azonban váltottak, a karmesteri pálcát a Nyíregyházáról hazacsábított Varga László vette át, akire a szakmai munka mellett játékosként is számíthatott az egyesület. Érkezésével rendeződtek a viszonyok és bepótolták a lemaradásukat. A csapat végül ötvenszázalékos teljesítményt nyújtva a hatodik helyen fejezte be az őszi küzdelmeket.

Erőnlétben előre léptek

– A nehéz kezdés ellenére elégedett vagyok a srácok teljesítményével, mert szinte hétről hétre megsérült valaki, ezért mindig fejtörést okozott az ideális összeállítás megtalálása. Összességében azonban elértük célunkat, a hatodik helyen telelünk – értékelt röviden a Fehérgyarmat játékos-edzője, Varga László.

A játékos-edző úgy látja, hogy erőnlétileg előrébb lépett a csapat, valamint támadójátéka is színesebb lett. Védekezésükön azonban van még javítanivalójuk és akad egy-két poszt, amelyen stabilabb teljesítményre lesz szükségük a jövőben. Az őszi mérkőzések közül kiemelte a DEAC elleni sikert, amelyen a játék minden elemében kiemelkedőt nyújtottak. Ellenpólusként említette meg a Hajdúszoboszló elleni meccsüket, amelyen támadásban és védekezésben is alulmúlták önmagukat.

– Nagy hálával tartozunk lelkes közönségünknek, akik hazai meccseinken pluszerőt adtak a csapatnak. Köszönettel tartozunk a vezetőségnek, valamint Pisák Szabolcsnak, aki az egyesület névadó szponzorának tulajdonosa, a nyugodt háttér biztosításáért – tette még hozzá.



Gyarmati számok

Őszi végeredmény 6. 11 5 1 5 351–355 11

Hazai pályán 6 3 1 2 188–190 7

Vendégként 5 2 – 3 163–165 4

Házi góllövőlista. 60 gólos: Varga László. 59 gólos: Varga Kristóf. 56 gólos: Oláh János. 42 gólos: Fekete István. 25 gólos: Tuska Szabolcs. 22 gólos: Siket Tibor. 20 gólos: Csobay András, Kovács István. 15 gólos: Czeglédi Péter. 11 gólos: Gaál Roland. 9 gólos: Paul Baros. 5 gólos: Imre Csaba. 4 gólos: Czeglédi Bence. 3 gólos: Gacsályi Gábor.