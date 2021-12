A kisvárdaiak aligha várhatnák ennél nagyobb önbizalommal az őszi szezont záró vasárnapi rangadót. A szabolcsi együttes négy meccse veretlen, az utóbbi három összecsapását megnyerte, a győztes találkozókon összesen egy gólt kapott. Az utóbbi négy fordulóban a Várda gyűjtötte a legtöbb pontot és múlt hétvégén újra az élre állt az NB I.-ben. A téli szünetet megelőzően a Puskás Akadémia ellen kellene továbbnyújtani a jó szériát.

Az egyik legerősebb keret

A két csapat szeptember 12-én, Felcsúton találkozott egymással, akkor Claudiu Bumba 42. percben szerzett találatával a vendégek győztek. A mérkőzés szép emlék a várkertieknek, ám nem lehet belőle kiindulni a vasárnapi találkozót illetően.

– Felesleges már azzal a mérkőzéssel komolyabban foglalkozni, hiszen minden meccs más, ráadásul akkor idegenben, most hazai pályán játszunk – mondta el lapunknak Erős Gábor, a Kisvárda megbízott vezetőedzője. – Nagyon örültünk persze, hogy idegenben legyőztük a Puskás Akadémiát, szeretnénk ezt hazai pályán is megtenni. A felkészülésünkben nem volt változás, ugyanúgy hangolódtunk, mint minden héten. Mindig hangsúlyozom: amellett, hogy a saját játékunkra koncentrálunk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ellenfél játékát sem, így a héten igyekeztünk minél jobban felkészülni a Puskás Akadémiából. Arra is figyeltünk, hogy a mieink a lehető legjobb állapotban legyenek és mentálisan is felkészüljenek az utolsó mérkőzésre.

A PAFC egy meccsel kevesebbet játszott, mint a Várda, így hárompontos lemaradásban a harmadik helyről várja az összecsapást. Remek formában vannak a felcsútiak is, hiszen az említett, Kisvárda elleni vereség után hat fordulón keresztül veretlenek voltak (5 győzelem, 1 döntetlen), majd novemberben 4–1-re kikaptak a Pakstól, de utána ikszeltek a ZTE-vel, a Ferencvárossal és legutóbb 3–0-ra megverték a Gyirmótot.

– Sok, jó képességű játékosa van az ellenfelünknek, elöl gyors támadókkal rendelkezik a PAFC és a középpályáján is olyanok futballoznak, akik a magyar mezőnyben a legjobbak közé tartoznak. Az erősségeik mellett viszont vannak gyenge pontjaik is, ezt igyekszünk kihasználni – tette hozzá a tréner.

A találkozó vasárnap 13 órakor kezdődik, ha nyer a Kisvárda, biztosan az első helyen telel.

Labdarúgás: NB I.

17. forduló. Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia, Várkerti Stadion, vasárnap, 13 óra. Kisvárda: Dombó – Hej, Prenga, Csirkovics, Leoni – Melnik, Karabeljov – Asani, Ötvös, Bumba – Mesanovic.További mérkőzésekSzombatFerencváros–Honvéd 14.45MTK–Paks 17Mol Fehérvár FC–Mezőkövesd 19.30VasárnapGyirmót–DVSC 16.30ZTE–Újpest 18.45

Borítókép: Jasmin Mesanovicék szeptemberben idegenben verték meg a Puskás Akadémiát | Fotó: Árvai Károly/NS-archív