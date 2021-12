A második szettben ennél is tovább jutottak a vendégek, mert bár Tóth Dalma többször is mentett és Dékány Bernadett ponterős volt, az ellenfélnél is kiemelkedett a korábbi nyíregyházi, Miklai Zsanett, aki hátán vitte a csapatát. A fehérváriak 13:8-as hátrányban zsinórban hat pontot szereztek. Az egész meccsen remeklő Vaida Beáta pontjaival fordított a Fatum, majd a játszma végéhez közeledve Galavinic ütött fontos pontot és blokkolt is, amivel megszilárdult a hazai előny.