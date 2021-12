Az előző bajnokság utolsó fordulójában még Madalina György vezette csatába a Vásárosnaményt, és vezetésével a hetedik helyen fejezték be a pontvadászatot. Néhány nappal később azonban már Harbula Balázs volt a csapat edzője a Magyar Kupa megyei selejtezőjében. A frissen kinevezett szakember augusztusban arról beszélt lapunknak, hogy több felkészülési mérkőzést játszottak különböző erősségű ellenfelekkel, ám ezek nem adtak teljes képet a keret minőségéről. Zárásképpen pedig elmondta, hogy a középmezőnybe várja csapatát.

Voltak, akik mellettük álltak

Az együttes azonban alaposan rácáfolt óvatosan fogalmazó mesterére, hiszen Illés Gáborék parádés őszi menetelést produkálva a második helyről várhatják a folytatást.

– Hosszú, nehéz őszön vagyunk túl – értékelt lapunk érdeklődésére Harbula Balázs, a Vásárosnamény trénere. – Igyekeztünk felkészülni a bajnokságra nyáron, nem törődve akkor az eredményességgel, de a sényői és a csengeri kupameccs azért fájó volt. Miként az is, hogy milyen ellenszélben értük el a második helyet heti két vagy három edzéssel. Szerencsére voltak, akik mellettünk álltak, gondolok itt Filep Sándor polgármesterre és a vállalkozókra. Helyenként öröm volt nézni a fiúkat, ahogy futballoztak, máskor a szívünk vitt minket előre a siker felé. Hozzá kell tegyem, a sokat kritizált játékvezetésből mi nem sokat éreztünk, korrekt fújással szembesültünk. A folytatás megannyi kérdést vet fel, nem tudjuk a holnapot. Reméljük, fel tudunk készülni a tavaszi szezonra, ahol minden pont megszerzése már döntő lehet a csapatok számára.

Az együttes mindössze három vereséget szenvedett, egyik közülük különösen fájt a naményiak mesterének.

A Szpari elleni a legkedvesebb

– Kikaptunk a Mándoktól, a Csengertől és a Balkánytól, ez utóbbi volt számomra a legváratlanabb. Azon a mérkőzésen szinte semmi sem sikerült, a hazaiak simán átléptek rajtunk.

A számtalan győzelem közül egy különösen kedves Harbula Balázsnak.

– A Szpari elleni siker kiemelkedik az őszi sikereim sorából. Jó iramú, változatos meccset játszottunk Örökösföldön, amelyen mi kerültünk először hátrányba, majd kétszer is vezettünk, de ellenfelünk mindkétszer egalizált, végül sikerült megszereznünk a győztes találatot.

A szakember azt is elmondta, hogy a jobbnál jobb teljesítmények közül is kiemelkedett Misák Sándor példaértékű munkája.

A Vásárosnamény a jól megérdemelt téli pihenőt követően január 11-én kezdi meg a felkészülést a folytatásra.

Naményi mutatók

Őszi végeredmény

2. 15 9 3 3 30–22 30

Hazai pályán

2. 8 6 – 2 17–12 18

Idegenben

4. 7 3 3 1 13–10 12

Házi góllövőlista. 8 gólos: Illés Gábor. 6 gólos: Barta Ferenc. 4 gólos: Szabó Roland. 3 gólos: Berec Gábor, Misák Sándor. 2 gólos: Deskó László, Trombola Vilmos. 1 gólos: Géczi István.