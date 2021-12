Múlt hétvégén lejátszották az ősz utolsó mérkőzéseit az NB II.-es női bajnokságban. Megyebeli csapataink közül a Vitka SE várhatja a legelőkelőbb helyről a folytatást, a vásárosnaményi gárda a második helyen fejezte be a pontvadászat első szakaszát. Ez az eredmény cseppet sem meglepő, hiszen az

előző bajnokságot is az ezüstérmes alakulat mögött egy ponttal lemaradva fejezték be.

Felkészülésüket Vakarcs Krisztina vezetésével kezdték meg, aki akkor elmondta, hogy dobogóra várja csapatát.

Edzőt váltottak

A kezdéssel nem is volt gond, magabiztosan győzték le az újonc miskolci gárdát, utána viszont hazai pályán kikaptak a Füzesabonytól, a találkozót

követően Vakarcs Krisztinát menesztették, helyette Dévényi János vette át a szakmai munka irányítását.

– Nyáron egy játékos távozott, három pedig érkezett hozzánk, valamint Soltész Petra kettős engedéllyel állt a rendelkezésünkre. Sajnos a rajt nem úgy

sikerült, ahogy terveztük, mert ez a játékosállomány többre hivatott, ezért döntöttünk az edzőváltás mellett – kezdte érdeklődésünkre Dévényi János, a Vitka SE edzője.

– Ekkor a játékosokkal is elbeszélgettünk, úgy tűnt, meg is értették, hogy többet várunk tőlük. Ezután a bajnokságnak egy olyan szakasza következett, amellyel többé-kevésbé elégedettek lehettünk. A Debrecen ellen viszont olyan szintű vereséget szenvedtünk, amellyel elveszítettük esélyünket a bajnoki címre. Így is sikerült azonban holtversenyben odaérnünk a dobogó második fokára. Bár közvetlen riválisainkkal szemben hátrányba kerültünk, ezért tavasszal legalább egy bravúrra szükségünk lesz, hogy minimális célunkat elérjük és a dobogón végezzünk. A felnőttek mellett ificsapatunk is második

helyen zárta az őszt, bízunk fiataljaink éremszerzésében is – zárta Dévényi János.

A csapat tagjai szerdán edzettek utoljára, a megérdemelt téli pihenőt követően január 10-én folytatják a munkát.

A Vitka SE számai

Őszi végeredmény

2. 11 8 1 2 345–264 17

Hazai pályán 5 3 1 1 168–116 7

Vendégként 6 5 - 1 177–148 10

Házi góllövőlista. 50 gólos: Dévényiné Dudás Georgina, Repák Dóra. 43 gólos: Rózsa Nikoletta. 36 gólos: Kónya Kinga. 33 gólos: Haraszti Dzsenifer. 32 gólos: Pál Izabella. 28 gólos: Lipécz Lívia. 22 gólos: Jaksics Rebeka. 17 gólos: Barati Laura. 13 gólos: Varga Diána. 5 gólos: Balogh Lili. 4 gólos: Zih Noémi, Frunza-Kis Gerda, Márta Anna. 2 gólos: Soltész Petra, Filek Kornélia.