A hazaiak kezdtek jobban, az első tizenöt percben szinte csak náluk volt a labda és többször el is jutottak ellenfelük tizenhatosáig. A 16. percben nem hiába tettek így, Schmidt Pétert fellökte Abov Avetiszjan, a tizenegyest Jócsák Dávid a kapu jobb oldalába lőtte. Az ezt követő percek is a Sényőé voltak, mígnem a Kisvárda az első igazán jó támadásából majdnem gólt szerzett, ám a kapu elé berobbanó Jaroszlav Heles a lécet találta el. Nem sokkal később a másik kapu is veszélyben forgott, de Németh Márk védte Vámos Márk lövését.