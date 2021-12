A legtöbb esetben valamilyen szintű hiba kell ahhoz a labdarúgásban, hogy gól szülessen. A Nyíregyháza Spartacus sajnos kétszer rontott hátul, aminek a Szeged örülhetett. A vasárnapi bajnokin a harmadik és a negyvenhetedik percben is érthetetlen módon kapitulált a Szpari, ezzel nagyon nehéz helyzetbe hozva magát.

Meg lehetett volna a harmadik

Azért viszont dicséretet érdemelnek a piros-kékek, hogy innen felállva kétszer is betaláltak, márpedig ilyenre csupán a Csákvár volt képes, ráadásul a Szeged a forduló előtt összesen tizenegy kapott gólnál járt, ami holtversenyben a legjobb volt a bajnokságban.

Sajnos ez sem ért pontot, mert a hazaiak újra betaláltak, így 3–2-re győztek.

– Rúgtunk magunknak két gólt, ki nem kényszerített szituációkból – értékelt Feczkó Tamás, a nyíregyháziak vezetőedzője. – A csapat erejét mutatja, hogy nulla kettőről felálltunk és a második gól után nyolc percen belül egyenlítettünk. A játék képe alapján percek kérdése volt, hogy mikor szerezzük meg a harmadik találatunkat. Ennek ellenére egy szabadrúgásunkat megkontrázta az ellenfél, az abból kialakult szögletből újra előnyhöz jutott.

Nyílt sisakos küzdelem

– Szinte rögtön jött a kiállítás, tíz emberrel is támadtunk, mentünk előre, volt is három helyzetünk a gólszerzésre. Ekkor a hazaiak játékában is benne volt, hogy berúgják a negyedik góljukat, hiszen nyílt sisakos küzdelem volt. A semleges szurkolók biztosan jól szórakoztak – tette hozzá a tréner.

A Nyíregyháza Spartacus az idei utolsó mérkőzését Dorogon játssza vasárnap 13 órakor.