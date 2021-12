A Kállósemjén férficsapata utcahosszal nyerte meg az előző kiírás megyei pontvadászatát, amellyel kivívta a feljutást. A nyári felkészülést követően játékos-edzőjük arról beszélt, hogy csapatának szoknia kell az NB II. ritmusát, célként pedig a 6-8. helyet jelölte meg, hogy ne legyenek kiesési gondjaik.

A végére elfogytak

Nem is kezdték rosszul a szezont, a nagy terveket szövögető Acélvárostól csak egy góllal kaptak ki, Hajdúböszörményben nyertek és Hajdúszoboszlón is közel álltak a pontszerzéshez. Utána azonban sorra jöttek a vereségek, az őszt végül két ponttal az utolsó helyen fejezték be.

– Zömében a megyei bajnokságot nyert csapattal vágtunk neki a szezonnak, mindössze két játékost igazoltunk a nyáron – mondta Bécsi János, a semjéniek játékos-edzője.

– Az első mérkőzésünkön reálisabb lett volna a döntetlen, kezünkben is volt a lehetőség, sajnos azonban nem tudtunk élni vele. Ez volt az első és egyben utolsó találkozónk is, amelyre komplett kerettel tudtunk kiállni – mutatott rá a játékos-edző.

– Ez rá is nyomta a bélyegét a félévükre. Nyertünk ugyan Böszörményben, az volt az a nap, amelyiken minden összeállt, minden jól működött. Pár perc üresjárattól eltekintve Szoboszlón is jól játszottunk, az a meccs azonban nem rajtunk múlott… Rengeteg hiányzónk volt, a végjátékra aztán teljesen elfogytunk, az utolsó mérkőzésekre szinte ifistákkal kellett kiállnunk.

Januárban folytatják

– Összességében jobbra számítottam, voltak azonban pozitív dolgok is, ki kell emelnem az ifisták helytállását, Bakó László, Halmos Balázs és a végén Lencsés Levente is jól szálltak be a mérkőzésekbe – zárta Bécsi János, aki azt is hozzátette, hogy már mindenkivel játszottak, így ismerik ellenfeleik erősségeit és gyengeségeit, ennek tükrében készülnek a folytatásra.

– Fejben kell erősebbnek lennünk, valamint kell egy vezér is a pályára, aki be tudja tartatni a pályán az edzői utasításokat – tette még hozzá.

A Kállósemjén január 5-én kezdi meg felkészülését a tavaszi félszezonra.

Semjéni számok

Őszi végeredmény 12. 11 1 – 10 279–340 2

Hazai pályán 6 1 – 5 155–189 2

Vendégként 5 – – 5 124–151 0

Házi góllövőlista. 56 gólos: Horváth Bendegúz. 33 gólos: Krisztián Zsolt. 32 gólos: Molnár Zoltán. 25 gólos: Bereznai Erik. 21 gólos: Havel Krisztián. 20 gólos: Barabás Bence. 16 gólos: Bod Bence. 15 gólos: Bécsi János. 13 gólos: Halmos Balázs. 11 gólos: Buzás Bence. 10 gólos: Hegedűs Gergely. 9 gólos: Bakó László. 2 gólos: Tiba Szilárd, Gyurina Dávid. 1 gólos: Varga Máté.