Legyen akármilyen sűrű a bajnoki menetrend, két-három napja így is van a sportolóknak, hogy kikapcsoljanak, a szeretteikkel töltsék az ünnepeket és feltöltődjenek pozitív energiával. A Hübner Nyíregyháza BS-nél tényleg csak két nap jut az ünneplésre, ugyanis a csapat 27-én már a DEAC ellen játszik rangadót. A Cápák amerikai irányítójának, Nigel Johnsonnak azért szerencsés a helyzete, mert a hároméves kisfia, Kairo Nyíregyházán él vele.

– Amikor gyerek voltam, mindig reggel, ébredés után nyitottuk ki az ajándékokat, majd összejött az egész család és finomakat ettünk, valamint NBA-meccseket néztünk – emlékezett vissza a kosaras. – A kedvenc karácsonyi ételeim között van a sonka, a krumplipüré, a sajtos tészta és a candied yams nevű édesburgonyás egytálétel. A kisfiam imádja a karácsonyt, most már tisztában van vele, hogy ilyenkor ajándékot kap, úgyhogy nagyon várja, hogy kinyissa az új játékait rejtő csomagokat.

A Nyíregyháza Spartacus alapembere, Szokol Zsolt nem játszik mérkőzést a két ünnep között, az ő családjának csak az utazás nehezíti meg egy picit a napjait.



Találkozás a nagyszülőkkel



– Akkor kezdődik igazán a karácsony, ha már túl vagyunk az előkészületeken – fogalmazott a Szpari védője. – Most már két gyermekkel vágunk neki a karácsonynak. Mondhatom, gyerekkel igazán szép a karácsony, pláne úgy, hogy a nagyobbikkal ez már a negyedik lesz, most már érti, hogy mi történik és várja is nagyon az ünnepet, hogy összejöjjön a család, együtt legyen a nagyszülőkkel. Évről évre váltakozik, hogy kinél töltjük a szentestét, ezúttal az én szüleimnél leszünk. Utazással járnak az ünnepi napok, de szerencsére meg tudjuk oldani. Ami a menüt illeti: valamikor van halászlé, de a leves egyébként nem jellemző, az idén libamáj is kerül az asztalra, nem maradhat le a többféle saláta és a sok-sok sütemény, mint ahogy a kedvencem sem, a kacsa lila káposztával. Ilyenkor picit a sportoló is elengedi magát, de azért oda kell figyelni. Én már rutint szereztem ebben, tudom, hogyan csináljam okosan.

A Kisvárda Master Good SE játékosa, Karnik Szabina szerdán még edzőmérkőzést játszott, este a csapattal egy közös vacsorán vett részt, ahol megajándékozták egymást. A víliát azonban már a családjával tölti a rétköziek csapatkapitánya.

– A karácsonyi program nálunk hagyományosan a nagymamáméknál kezdődik, nála gyűlünk össze, ott vannak a testvéreim és az unokatestvéreim is a családjukkal – kezdte érdeklődésünkre Karnik Szabina. – Mama a hagyományos ételekkel készül, húsleves, töltött káposzta, rántott hús, frissen sültek, krumplisaláta kerül az asztalra. Az édességekben is a hagyományokat követi, készít bejglit, zserbót. A finom falatok mellett élvezzük egymás társaságát, jókat beszélgetünk, hiszen év közben nem nyílik rá lehetőség, hogy ennyien együtt legyünk. Az estét már szűkebb családi körben töltjük, ekkor ajándékozuk, általában nem tárgyak kerülnek a fa alá, hanem élményekkel kedveskedünk egymásnak, például egy kétnapos wellnesshétvégével.





Mozgalmas napok



– Az első és a második napot otthon töltjük, idén 25-én nálunk lesz az ebéd. Édesanyám klasszikus karácsonyi ételeket is készít, mint például a halászlé, de nem idegenkedik az újítástól sem, készített például már lazacot Wellington-módra. Vendégül látjuk a három testvéremet és a féltestvéremet, valamint itt lesznek a kicsik is, a keresztfiam és az unokaöcsém. A délutánt ismét a nagy családdal töltjük, jönnek a nagynénik, nagybácsik is, leszünk vagy harmincan. Másnap pedig nagynénéméket látogatjuk meg – mondta el mozgalmas karácsonyát Karnik Szabina.

Hétfőn aztán újra az edzésé már a főszerep, mert a Kisvárda 30-án a Ferencváros elleni bajnoki találkozóval zárja az esztendőt.





Borítókép: Szokol Zsolték idén már két kislánnyal: Fruzsival és a két hónapos Rózival várják a karácsonyt | Fotó: KM-archív