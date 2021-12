Pikánsnak ígérkezett a Kisvárda Master Good élvonalbeli focistáinak idei utolsó előtt bajnokija. Vasárnap este Mezőkövesden léptek pályára, és tudott, hogy a borsodiakat már az a Supka Attila irányítja, aki tavaly a várdai kispadon dirigált. Akkor segítője volt az az Erős Gábor, aki most ellenfélként, a szabolcsiak megbízott edzőjeként érkezett. A meccs tétjét a győzelem mellett pluszként emelte a tény, hogy a Fradi veresége után győzelem esetén a várdaiak a tabella élére ugranak.

Nem mondhatnánk, hogy hatalmas érdeklődés kísérte a helyszínen a forduló rangadóját - a ötödik fogadta a másodikat. A találkozó előtt Supka Attilát köszöntötték, aki az előző körben Gyirmóton a háromszázadik élvonalbeli meccsét dirigálta. A találkozóról hiányzott az a Slobodan Szimovics, akivel szerződést hosszabbítottak a szabolcsiak ám sérülése kezelésere hazautazott Szerbiába.



A kezdésnél a csapatkapitányok közi a kövesdi Cseri Tamás Kisvárdáról, a századik élvonalbeli meccsét játszó Dombó Dávid pedig Mezőkövesdről érkezett jelenlegi csapatához. Tisztelték egymás a felek, óvatosan kezdtek ám a várdaiak hamar felvillantották egyik fegyverüket, a labdaszerzés utáni gyors támadásvezetést. Az első negyed órához közeledve váltani kellett a mieinknek, a sérült Ionut-Andre Peteleu helyére Hej Viktor állt. A kövesdiek nem rösteltek szabálytalankodni azért, hogy ne alakulhasson ki vendéghelyzet. Meglehetősen unalmasan peregtek a percek. A vendégek játéka még csiszolásra szorult, a kövesdiek pedig nem mertek igazán kockáztatni. Az első fél órához közeledve Caludiu Bumba húsz méteres lövése jelentette az első helyzetet, ám a hazai kapus védett. Alig később Asani szabadrúgása után Tordai Örs ugyan kiejtette a labdát, de gyorsan meg is kaparintotta. Aztán a borsodiak villantak, egy szabadrúgást követően Matija Katanec fejelt kapura, ám a százados Dombó résen volt és hárította a próbálkozást. Alig később Asani durrantott fölé tizennégy méterről. A remek rúgótechnikájú focistának ez nagy lehetőség volt. Az első félidő utolsó lehetősége a borsodiak előtt adódott, ám Dino Besirovics lövését blokkolta Herdi Prenga. Aztán a hazaiaknál is jött egy kényszercsere a sérült Luka Lkavnekheliani helyére Szépe János állt be a szünet után.



A fordulás után rátettek egy lapáttal a szabolcsiak, majd újabb sérülés és két csere következett a borsodiaknál. Kiegyenlített játék után végre megszületett a várva várt vendég találat, mégpedig Prenga révén egy szögletet követő akció zárásaként. Aztán, hogy megnyugodjanak a kedélyek tíz perccel később Mesanovic közelről passzolt a hálóba. Az asszisztens lest ítélt, a WAR illetékesei percekig vizsgálódtak, majd megadták a szabályos gólt. A hátralévő időben elkeseredetten küzdöttek a hazaik, ám a szépítésre sem futotta a tudományukból. Ebben a bajnokságban a Fradi után a Kisvárda is nyerni tudott Mezőkövesden és ezzel a három ponttal a mieink a tabella élére ugrottak.

Labdarúgás: NB I. 16. forduló

Mezőkövesd-Kisvárda 0-2 (0-0)

Mezőkövesd, 500 néző, v: Farkas. Mezőkövesd:Tordai - Vadnai, Pillár, Katanec, Lakveheliani (Szépe, a szünetben) - Cseri, Cseke, Kocsis, Besirovic (Calcan, 58.) - Jurina, Vutov (Drazic, 58.). Vezetőedző: Supka Attila.

Kisvárda Master Good: Dombó - Peteleu (Hej, 14.), Prenga, Cirkovic, Leoni - Melnyik, Karabeljov - Asani (Camaj, 82.), Ötvös, Bumba (Navratil, 81.) - Mesanovic (Czérna, 89.). Megbízott vezetőedző: Erős Gábor.

Gól: Prenga (68.), Mesanovic (78.)

67. perc: Bumba baloldali szögletét kifejelték a hazaik, a labda végül Asani elé került aki jobbról centerezett, a kivetődő Torda Prenga elé paskolta a labdát, aki 4 méterről nem hibázott, 0-1.

76. perc: Bumba passzolt Ötvösnek, aki balról beadott az üresen érkező Mesanovic pedig négy lépésről a kapuba belsőzött, 0-2