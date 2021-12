A több mint egy hónapos világbajnoki szünetet követően kedden a Mosonmagyaróvár–Szombathely mérkőzéssel folytatódtak a női K&H Liga küzdelmei. Csütörtökön a Kisvárdát is pályára szólítja a kötelesség, Karnik Szabináék a Ferencváros vendégeként zárják az évet.

Bombaerős a hazai keret

A fővárosi zöld-fehérek remekül kezdték az idényt, nyolc bajnoki győzelmük mellett mindössze Győrben szenvedtek vereséget, így a kisalföldiek mögött a második helyen állnak a bajnokságban. Ami a Bajnokok Ligáját illeti, abban a sorozatban is jól muzsikálnak Klujber Katrinék, a bukaresti vereséget megelőzően hét találkozón maradtak veretlenek, és a csoportot vezető Esbjegtől egy ponttal lemaradva bizakodva várhatják a januári folytatást. Így joggal elmondható róluk, hogy nagyon kevés olyan női csapat van most a világon, amely komoly reményekkel várhat egy mérkőzést a Ferencváros otthonában, hiszen Elek Gábor bombaerős kerettel dolgozhat, válogatott kézilabdázók két teljes sorát tudja bevetni. Tisztában van ezzel a Kisvárda vezetőedzője, Bakó Botond is. – A mérkőzés egyértelmű favoritja a Ferencváros, ez nem kérdés – szögezte le a szakvezető.

– A csapatnak ezen a találkozón fegyelmezetten és harcosan kell pályára lépnie és meg kell mutatnia, hogy van tartása. Nekünk január közepére kell csúcsformába lendülnünk, akkorra is időzítjük a formánkat, mert számunkra akkor kezdődik a bajnokság egy nagyon fontos szakasza. Ehhez azonban már csütörtökön olyan játékot kell mutatnunk, amelyre lehet majd építkezni. A bajnoki szünetben a Ferencváros kilenc válogatott játékosa nélkül dolgozott. A magyar válogatottal vett részt a világbajnokságon Bíró Blanka, Márton Gréta, Klujber Katrin, Kovács Anett és Szöllősi-Zácsik Szandra, a légiósok közül Alicia Stolle és Emily Bölk Németországot, Angela Malestein Hollandiát, Itana Grbics pedig Montenegrót képviselte Spanyolországban.

Hasznosan teltek a napok

– Mi is hasonló cipőben jártunk – reagált a felvetésre Bakó Botond.

– Ha nem is ennyi, de nekünk is voltak hiányzóik, nem volt velünk a két szerb válogatott, Tamara Radojevics és Alekszandra Sztamenics, valamint sokat volt távol a két juniorválogatottunk, Juhász Gréta és Mérai Maja. Ettől függetlenül hasznosan telt az elmúlt időszak, az edzések mellett négy felkészülési mérkőzést is játszottunk, amelyeken a különböző taktikai variációk mellett az eddig tapasztalt hiányosságainkat próbáltuk kijavítani. Bízom benne, hogy csütörtökön nem azzal foglalkozunk, hogy ki ellen játszunk, hanem azzal, hogy megmutassunk magunkból mindent – zárta Bakó Botond.

Borítókép: Bouti Fruzsináékra (25) nehéz mérkőzés vár | Fotó: MW-archív