Az előző kiírásban bajnok Nyírbátor csak hajszállal maradt el az osztályváltástól, így az aktuális kiírásban ismét a sportág harmadik osztályában indultak és eltökélt céljuk, hogy a bajnokságot ismét megnyerve osztályozó nélkül jussanak fel az NB I/B-be.

Kisvárdán botlottak

A csapat magját sikerült egyben tartaniuk, de céljaik eléréséhez tovább erősítettek: Nyíregyházáról hozzájuk igazolt Gadnai Attila, Vasas György és Tamás Menyhért. A kispadon is váltás történt, négyéves eredményes munka után Csapos Jánost Molnár András váltotta. A csapat szinte tökéletes őszt tudhat magáénak, tíz győzelmük mellett mind­össze a már mumusnak ­számító Kisvárdával ját­szottak döntetlent. Ez utóbbi sokba kerülhet még nekik.

– Továbbra is feltett szándékunk, hogy a bajnokságot megnyerve magasabb osztályba kerüljünk, ezért visszahoztuk a kispadra Molnár Andrást, bízva abban, hogy munkájával új impulzusok érik a csapatot. Valamint három olyan játékos is érkezett, akikkel elérhetjük célunkat – kezdte a félszezon értékelését Petneházi Zsolt, a Nyírbátor szakágvezetője.

– Az előző évad tapasztalata azt mutatta, hogy csak akkor tudunk osztályozó nélkül magasabb osztályba lépni, ha hibátlan teljesítménnyel ­rukkolunk elő, sajnos azonban Kisvárdán döntetlent játszottunk. Tisztában voltunk azzal is, hogy ellenünk mindenki kettőzött erővel küzd, mégis sikerült tíz mérkőzésünket megnyerni, amely szép teljesítmény a megerősödött bajnokságban. A szezon elején még döcögött a játékunk, az utolsó három, négy találkozón azonban beérni látszott az új vezetőedző munkája. Ezeken a meccseken jó védekezéssel, gördülékeny támadójátékkal nagy különbségű győzelmeket arattunk – fogalmazott a szakágvezető.

Edzőtáborban készülnek

A Nyírbátor pénteken tartja idei utolsó edzését, majd egy rövid pihenőt követően január harmadikán folytatják a munkát. A tervek között rengeteg felkészülési mérkőzés és egy négynapos edzőtábor is szerepel a programjukban. Petneházi Zsolt azt is elárulta, hogy már előretekintve pár igazolással szeretnék tovább erősíteni keretüket.

Nyírbátori számok

Őszi végeredmény 1. 11 10 1 – 366–286 21

Hazai pályán 6 6 – – 219–171 12

Vendégként 5 4 1 – 147–115 9

Házi góllövőlista. 83 gólos: Pánczél Zoltán. 58 gólos: Vasas György. 43 gólos: Gubó Alex, Szedlacsek János. 38 gólos: Bor Márk. 36 gólos: Mészáros Ákos. 16 gólos: Albecz Bence. 14 gólos: Tamás Menyhért. 12 gólos: Illés Norbert, Varga Richárd. 8 gólos: Siket Kornél. 3 gólos: Lapos István.