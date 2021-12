– Ebből a négyesből Dánia és Dél-Korea mellett nagy valószínűséggel Tunézia lép majd tovább, ellenük is lehet pontokat gyűjtögetni. Ha négy ponttal kezdenénk meg a vb ezen szakaszát, akkor jó eséllyel elérhető a szövetség által meghatározott cél, a negyeddöntőbe jutás. Sőt, a további menetrendet nézve vérmesebb reményeink is lehetnek, hiszen a torna legnagyobb favoritja, Franciaország, Norvégia, Oroszország, Hollandia, Svédország mind a felső ágon vannak, így szerencsés esetben akár az elődöntőbe jutást is el tudom képzelni – fogalmazta meg reményeit Hadobás István.