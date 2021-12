Hétfőn délután a Csenger VKC legifjabb kéziseinél is járt a Mikulás. Még a kapu is díszbe öltözött, úgy várták a gyerekek az őszszakállút. Meg énekszóval persze, mert a kézilabdások énekelni is tudnak.

És mivel itt mindenki nagyon jó és ügyes volt, ezért a krampuszok helyett a Csengeri Egészségfejlesztési Iroda munkatársaival érkezett a Mikulás, akik az edzőkkel karöltve segítettek az ajándékok kiosztásában.