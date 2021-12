Véget ért az egy hónapos szünet, a Hübner Nyíregyháza BS pénteken újra bajnoki meccset játszik. Ha az eredményeket nézzük, a Cápáknak nem jött jól a világbajnoki selejtezők miatti leállás, hiszen ötmérkőzéses győzelmi sorozatban voltak. A riválisoknak viszont jó alkalmat adott arra, hogy rendezzék soraikat, több együttes is vezetőedzőt váltott, új légiósok érkeztek a bajnokságba, míg néhány külföldi kosarastól megvált a klubjuk.

Változhat a Szeged játéka

A Blue Sharks soron következő ellenfelénél, a Szeged kispadján még a szünet előtt volt változás, miután Szrecsko Szekulovics lemondott, feladatait pedig az addigi segítője, Simándi Árpád vette át. A Tisza-partiak már az ő irányításával nyertek Debrecenben 97–79-re, így 4–5-ös mérleggel a kilencedik helyen állnak.

– Az az érdekesség, hogy a Szeged edzőt váltott, viszont játékost nem cserélt – vezette fel a találkozót Pethő Ákos, a nyíregyháziak vezetőedzője. – Megnehezítette a felkészülésünket, hogy nem tudjuk, milyen munkát végeztek a szünetben, milyen apróbb taktikai elemeket tettek a játékukba, és a meglévő taktikán mennyiben változtatott az új edző, de mi zömmel a saját játékunkkal akarunk foglalkozni.

Az 5–6-os mutatóval hetedik Cápák két felkészülési mérkőzést játszottak a szünetben. Debrecenbe úgy érkezett meg a gárda, hogy a pihenő után csupán néhány csapatedzés volt a háta mögött, emiatt az első negyedben érződött is a meccshiány, később viszont belelendültek a játékba a nyíregyháziak. A szolnoki találkozón kifejezetten jól szerepelt az együttes, az ott látottak már bizakodásra adhatnak okot.

A két legjobb légiós

– A csapatunk két edzőmeccsel jó ritmusba került, ezt az edzéseken is lehet érezni – tette hozzá a tréner. – A négyhetes szünet persze sok mindent felboríthat, kíváncsi vagyok, hogyan fogunk erre reagálni. Biztosan nehéz mérkőzés lesz, Szegeden nem könnyű nyerni. Nagyon jó mezőnylégiósaik vannak, a többiek szépen a kezük alá játszanak. Biztosan nekünk ugranak, nagyon küzdelmes negyven perc elé nézünk.

Külön csemege lesz a két irányító párharca. A szegediek amerikai játékmestere, Tayler Persons a bajnokság legponterősebb játékosa 24,89 pontos meccsenkénti átlaggal, gólpasszban (8-as átlag) és szerzett labdában (2,22) is második, neki van a legjobb VAL-mutatója (34) és ő tölti a legtöbb időt a pályán (36,89 perc). A nyíregyháziak egyese, Nigel Johnson pontban (24,55) és VAL-ban (28,45) is második helyen áll Persons mögött. A legjobb pontdobók rangsorában egyébként C. J. Bryce (19,7) a harmadik, míg a szegedi Keandre Cook az ötödik (19,33).