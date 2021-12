Éremhalmozó úszópalántáink igencsak kitettek magukért. A debreceni Hajós Alfréd Kupán 14 egyesület 220 versenyzője állt rajtkőre, a sportcentrum fiataljai 13 arannyal, 12 ezüsttel és 11 bronzzal tértek haza. A hét végén Hódmezővásárhely adott otthont a cikluszáró nemzetközi viadalnak, amelyen szerb és román indulók mellett 21 hazai klub sportolói indultak.

– Tizenkilenc versenyzőnk állt rajthoz Hódmezővásárhelyen és 13 arannyal, 12 ezüsttel, valamint 11 bronz­éremmel zártuk a viadalt. A legutóbbi rövid pályás bajnokságon bajnoki címet nyert Hatházi Dóra, a tőle megszokott harciassággal nemcsak a pillangó, de vegyes és gyors­úszó számokban is győzni tudott. A felnőtteknél még Molnár Kitti csatlakozott az éremszerzőkhöz. A serdülőknél Barna Bianka Dorottya, Molnár Fruzsina, Lénárt Eszter, Fekete Vivien, a gyermek korcsoportban Horváth Zsófi Bíborka, Nagy Nikolett termelte az érmeket. A legkisebbeknél Szabolcsi Alma és Cserés Adél több számban is a dobogón végzett. A héten még levezető edzéseket tartunk, és utána mindenkinek jár a jól megérdemelt pihenő – számolt be a versenyről Urbin Tamás, a sportcentrum úszó szakágának vezetője.

Hetvenből az ötödikek

A nyírbátori Bátori Sárkány Úszó Egyesület fiataljai sem panaszkodhatnak az eredményekre. Kaliba Viktor tanítványai Debrecenben 7 aranyat és 3 ezüstöt szereztek. A hét végén négyen indultak a Győr Open nemzetközi megmérettetésen, és a 70 klub közül az ötödik helyen zártak. Húsz döntőben indultak a bátoriak, ezeken 9 aranyat és 6 bronzot szereztek. Antal Dávid kitett magért, hiszen három számban (100 és 200 pillangó, valamint 50 hát) évjáratos országos csúcsot úszott. Mellette Bégányi Ábel, Kiss Dániel és Barna Nikolett öregbítették a bátori klub hírnevét.