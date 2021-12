Immáron nincs edzőkérdés a Kisvárda Master Good focicsapatánál. Az idei öt bajnokira Erős Gábor kapott megbízást mint vezetőedző. Révész Attila sportigazgató tárgyalt Adrian Mutuval, aki a román szövetségi kapitányi poszt mellett voksolt, más után pedig nem néztek a várdaiak. Így aztán továbbra is Erős Gábor a vezetőedző. Az előírások szerint kötelező pro-licenszet Révész Attila adja a szakmai stábhoz.





Hétfőtől egyéni edzéstervvel



– Hatalmas megtiszteltetés az, hogy a szezon végéig szól a megbízatásom, és egyben igen komoly feladat is – kezdte érdeklődésünkre Erős Gábor. – Nagyon örülök neki, talán ez volt az egyik legszebb karácsonyi ajándékom. Az egész stábbal azon leszünk, hogy továbbra is megfeleljünk az elvárásoknak. A stáb tagjai is maradtak, ők nagyon fontosak a számomra, így Gerliczki Máté, Oláh Geri, Dudás Dani meg a Sandro Tomic, de még ide venném Szilágyi Norbit és Jáccót (Nagy István, rehabilitációs edző-masszőr, a szerk.) is. Ők nekem hatalmas segítséget jelentenek, remélem közösen meg fogjuk oldani a feladatokat.



– A srácok negyedikén jönnek vissza – folytatta Erős Gábor. – Természetesen mindenki egyénre szabott edzéstervvel utazott haza, ám egy hét teljes pihenőt kaptak a fiúk. Erre szükségük volt, hiszen a tizenhat bajnoki és a kupameccsek azért fárasztó időszakot jelentettek számukra, a pihenőre mindenkinek szüksége volt. Ennek vége, hiszen hétfőtől már teljesíteniük kell a penzumot, hogy megfelelő állapotban kezdhessük majd január ötödikén a munkát. Én is itthon vagyok, majd harmadikán megyek vissza Kisvárdára, de napi kapcsolatban vagyok a játékosokkal és a szakmai stáb tagjaival – így Erős Gábor.





Törökországi edzőtábor



A tabella második helyén telelő várdaiak tehát január ötödikén kezdik el a felkészülést a bajnoki folytatásra. Egy héttel később tíznapos törökországi edzőtáborozásra indul majd az együttes, kiegészülve az NB III.-as együttes tagjaival. A főhadiszállás Sidében lesz.



Erős Gábor megkapta a bizalmat a folytatásra

Fotó: kisvardafc.hu