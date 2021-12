A Hübner Nyíregyháza BS azzal a szándékkal érkezett meg Kecskemétre, hogy visszavágjon a két gárda szezonbeli első, egymás elleni összecsapásáért.

A remekül támadó Blue Sharks a nyitónegyedben csak azért nem vezetett nagy különbséggel, mert hátul voltak figyelmetlenségek, így bár a KTE nem csinált semmi különöset, könnyű kosarakat szerezhetett a palánk alól.



A második negyed elején Kiss repítette a vendégcsapatot, majd egyre jobban összeállt a védekezés is, ami statikussá tette a kecskeméti akciókat. A Cápák nem lassítottak, Seth LeDay nagy zsákolása egy 9–0-s futást indított el, hogy aztán később újabb rohamot indítsanak és Bryce középtávolijával már tizennégy pontos legyen az előnyük.

A második félidőt aztán sokkal nagyobb lendülettel indította a Kecskemét és Wittmann Krisztián hármasaira építve a harmadik negyed közepén fordított is. Ekkor megsérült a nagyot eső Rytis Pipiras, és az sem segítette a vendégek dolgát, hogy ezúttal is sok büntetőt hagytak ki. Ez azért is volt különösen fájó, mert innen szinte végig fej fej mellett haladtak a felek.



A hazaiak a negyedik negyedben is remekül céloztak távolról, Jaramaz ember felett talált be, Milutinovicsnak pedig besegített a – nem túl szabályos módon – felfelé álló gyűrű.



A győzelemért támadtak



Hétpontos hátrányból jött vissza a Blue Sharks, Bryce kosarával három perccel a vége előtt meglett az egyenlítés, majd a hajrában több lehetőség is volt a fordításra. Johnson kosarával 90–92 lett az állás fél perccel a vége előtt, de Jarmaz egyenlített, az utolsó 13 másodpercben már nem sikerült ismét betalálnia a Cápáknak, pedig Bazsó majdnem sikeresen tette vissza a lepattanót.



A hosszabbításban a Kecskemét volt élesebb, a játékrész felére ismét hétpontos előnybe került. Ekkor sem adta fel a Blue Sharks, visszajött két pontra, majd az utolsó támadást vezethette az egyenlítésért, de Johnson középtávolija nem talált gyűrűt.



Kosárlabda: férfi NB I/A, 15. forduló



Kecskemét–Hübner Nyíregyháza BS 101–99

(23–27, 20–25, 32–20, 17–20, 9–7) – hosszabbítás után

Messzi István Sportcsarnok, 700 néző, v.: Papp, Tóth, Györfy.

KTE: Pollard 20, Jaramaz 22/9, Milutinovics 16/9, Dramicsanin 15/6, Fazekas 2. Csere: Kucsera 6, Wittmann 14/12, Kiss D. 6, Lukács. Megbízott vezetőedző: Hegedűs Gergely.

Blue Sharks: Johnson 26/6, Kiss B. 12/6, Bryce 25/6, Pipiras 2, Suárez 17/6. Csere: Mokánszki 3, Bazsó 5/3, Bus, LeDay 7, Anda 2. Vezetőedző: Pethő Ákos.

Kipontozódott: Kucsera (33.), Milutinovics (40.), illetve LeDay (41.), Bazsó (42.), Suárez (43.).

A mérkőzés alakulása. 2. perc: 4–4, 4. p.: 10–6, 6. p.: 10–14, 7. p.: 15–17, 11. p.: 29–27, 13. p.: 30–35, 16. p.: 33–44, 20. p.: 38–52, 21. p.: 45–52, 24. p.: 55–54, 27. p.: 62–64, 29. p.: 73–68, 32. p.: 75–75, 35. p.: 88–81, 38. p.: 88–88, 40. p.: 90–92. 44. p.: 101–94.

MesterszemmelHegedűs Gergely: – Számítottunk arra, hogy ilyen nehéz lesz a mérkőzés, mert a Nyíregyháza gyors csapat, épp olyan, amely ellen nehéz játszanunk. Kétszer is át kellett esnünk a holtponton, köszönöm a játékosoknak, hogy így harcoltak!

Pethő Ákos: – Sehogy nem jó kikapni, hosszabbításban pláne nem. Támadásban – főleg az elején jók voltunk –, a védekezésünk hellyel-közzel működött, a büntetőzés viszont nagyon gyengén sikerült. Elismerésem a csapatnak, mert bár elfogytunk a végére létszámban, szinte kilátástalan helyzetből is hosszabbításra mentettük a mérkőzést, majd ott is nagy mínuszból jöttünk vissza egy labdára, ami nagy mentális erőre vall.