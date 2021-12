Itt nem lehet mellébeszélni, a Fatum-Nyíregyházának kötelező megverni a DVTK-t a Magyar Kupa negyeddöntőjének csütörtöki visszavágóján (kezdés 18 órakor). A két csapat közötti különbség és az elvek miatt illene nyerni, de ami azt illeti, még csak a győzelem sem szükséges a továbbjutáshoz, hiszen a múlt heti első meccsen 3:0-ra diadalmaskodott a Fatum. Ez azt jelenti, hogy ha a címvédő két szettet nyer, már kvalifikál a sorozat legjobb négy együttese közé.

Vagyányan és határozottan

– A párharc első mérkőzésén is bizonyítottuk, hogy a két csapat játéka között van különbség – vezette fel a találkozót Németh Szabolcs, a nyíregyháziak vezetőedzője. – Ezt szeretnénk a visszavágón is pályára vinni és a papírformának megfelelően győzelmet aratni. Azt várom a lányoktól, hogy teljes koncentrációval álljanak ki a pályára, tudva azt, hogy ez is egy állomás. Szeretnénk újra megszerezni a Magyar Kupa-elsőséget, ehhez a DVTK-n keresztül vezet az út. Szeretném, hogy vagányan és határozottan hozzuk le a mérkőzést, ezzel is készülve a jövő szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésre.

Az említett BL-meccs különösen fontos lesz a Fatum számára, hiszen a bombaerős lengyel és olasz gárda elleni vereség után a szerb ZSOK Ub otthonában nagyobb esély van a győzelemre. De ne szaladjunk ennyire előre, előbb csütörtökön kell továbblépni a miskolciakon!

Röplabda

A Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzései

Vasas–Kaposvár 3:1

MTK–Békéscsaba 0:3

Szent Benedek RA–UTE 3:0