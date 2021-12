Beharangozó cikkünket kezdjük a DEAC elleni mérkőzéstől független, ám annál fontosabb hírrel: a Hübner Nyíregyháza BS ott lesz a Magyar Kupa nyolcas döntőjén! Szerdán rendezték meg a bajnokság alapszakaszának 13. körét, ám a Cápák nem léptek pályára, mert már korábban lejátszották a fordulóra kiírt meccsüket Szombathelyen. A Blue Sharks tehát 6–7-es mérleggel várta, hogy karácsony előtt mit játszanak a riválisok, és a nyolcban marad-e az alapszakasz első körének végén, egyben kvalifikál a kupadöntőre. Az eredmények kedvezően alakultak, a Szeged, a Sopron és az OSE is ugyanolyan mérleggel végzett, mint a nyíregyháziak, a négycsapatos minitabella pedig ugyancsak kedvezett a Cápáknak. Hétfőn játsszák még a Körmend–ZTE összecsapást, mely végén akár a már biztos bejutó vasiak is hat győzelemmel állhatnak, ám az ötös minitabellából is jól jönnek ki a mieink.

Mindkét együttes jó formában

Az örömhír után aztán térjünk rá a soron következő bajnokira, merthogy hosszú távon ez is nagyon fontos találkozó lesz.

A DEAC jelenleg harmadik, ám a mezőny kiegyenlítettségét jól mutatja, hogy csak egy győzelemmel áll jobban, mint a Blue Sharks, vagy például a kupadöntőre be sem jutó Sopron. A debreceni és a nyíregyházi gárda kétszer találkozott már az elmúlt hónapokban, de az első fordulóban játszott bajnokiból (79–65) és a válogatottszünetben összehozott felkészülési meccsből sem lehet sok mindenre következtetni, mert egyik meccsen sem játszott Manny Suárez, míg a cívisvárosiaknál azóta bemutatkozott egy új légiós, Josh Hagins.



– A szezon elejéhez képest nagy átalakuláson estek át, hiszen edzőt és légióst is cseréltek – vezette fel a mérkőzést Pethő Ákos vezetőedző.

– A válogatottszünetben játszottunk velük egy meccset, bár abból nem biztos, hogy ki lehet indulni, hiszen voltak hiányzók mindkét oldalon, illetve az edzőjük akkor érkezett, utána koronavírusos is lett és hagytak ki edzéseket, tehát nem biztos, hogy úgy tudtak építkezni, mint ahogy szerették volna. Viszont a legutóbbi két mérkőzésen a Szombathely ellen és Kecskeméten már biztató jeleket mutattak (megnyerték mindkét meccset – a szerk.).

– Készülnünk kell arra, hogy palánk alatt dominánsak ötös, négyes és akár hármas poszton is. Lepattanószerzésben sokat javultunk, ezt tovább kell vinnünk, viszont most többet kell kockáztatnunk a palánk alatti területek védésével. Úgy érzem, hogy jó formában van a csapat és bizakodva várjuk a következő fordulót – tette hozzá a vezetőedző.

Cikkünk végére is jutott jó hír: a hétfő 19 órakor kezdődő mérkőzés a Selyem-Ber Kft. jóvoltából ingyen megtekinthető. Minden adott tehát, hogy jó hangulatú szomszédvári rangadót lássunk a Continental Arénában!





Az NB I/A csoportos bajnokság állása az első 13 forduló alapján



1. Falco 13 12 1 25 1195-998 0,962

2. Szolnok 13 11 2 24 1084-998 0,923

3. DEAC 13 7 6 20 1079-1032 0,769

4. Kecskemét 13 7 6 20 1013-1068 0,769

5. Alba 13 7 6 20 1141-1157 0,769

6. Körmend 12 6 6 18 1034-983 0,750

7. Nyíregyháza 13 6 7 19 1104-1143 0,731

8. Szeged 13 6 7 19 1101-1099 0,731

9. Oroszlány 13 6 7 19 1008-998 0,731

10. Sopron 13 6 7 19 1034-1066 0,73111. Kaposvár 13 5 8 18 1011-1070 0,69212. Pécs 13 5 8 18 1059-1137 0,69213. Paks 13 4 9 17 1087-1124 0,65414. Zalaegerszeg 12 2 10 14 916-993 0,583

Borítókép: Manny Suárezzel a pályán más lehet a DEAC elleni mérkőzés | Fotó: Pusztai Sándor