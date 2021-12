Szegeden nem sokon múlott, hogy folytatódjon a Hübner Nyíregyháza BS győzelmi sorozata, az egylabdás vereségen azonban nem kellett sokáig bánkódni, hiszen szombaton jött a javítási lehetőség az utolsó előtti Paks ellen.

Ugyan Manny Suárez szerezte a mérkőzés első kosarát, a Cápák nem kezdtek kifejezetten jól, több könnyű kosarat engedtek az ellenfélnek és eleinte csak a chilei válogatott center talált megoldást a vendégek jó védekezésére. A másik oldalon a magyar nemzeti csapat alapembere, Eilingsfeld János villant többször, majd beindult Kendrick Brown is, aki három triplát értékesítve csapata húsz pontjából 14-et jegyzett az első percekben.

Sokáig fej fej mellett

A szokásoknak megfelelően Nigel Johnson is eredményesen játszott, ám a Blue Sharks­nak így is zárkóznia kellett, hiszen az ASE már héttel vezetett a második negyedben. Ekkor összeállt a hazai védekezés, egymás után több akciót is megállítottak a nyíregyháziak, akiknek 33–33-nál több lehetőségük is volt a vezetés megszerzésére. Végül Johnson két büntetőjével és nagyon nehéz kettesével fordult a kocka, de jellemző volt a mérkőzésre, hogy ilyenkor pillanatokon belül újra egalizált az éppen hátrányban lévő fél.

A második félidő elején a Paks kapta el jobban a fonalat, de a harmadik negyed derekán újra a Cápák vezettek – ehhez a Johnson és C. J. Bryce vezette 7–0-s futás kellett. Sajnos ismét elhibázott támadások következtek, ami azt eredményezte, hogy a negyedik etap is minimális különbséggel indult. Itt már érezni lehetett a levegőben, hogy minden egyes megmozdulásnak hatványozott jelentősége van. Ezekből a pozitív momentumokból nyíregyházi oldalon volt több!

Óriási zsákolás és szerelés

Seth LeDay az év egyik legszebb zsákolását mutatta be, amivel öt ponttal vezetett a Blue Sharks, később Suárez dobott 2+1-et, de a Paks ismét visszajött, Taylor futtából elengedett hármasával újra egyenlő volt az állás (65–65). Bryce kezében is maradt még hármas, LeDay pedig a nagy zsákolása után talán még nagyobb blokkot osztott ki, amiből a másik oldalon Johnson 64–57-re alakította az eredményt. Egymás után többször is jól védekezett a hazai gárda, amely két és fél perccel a vége előtt LeDay ziccerével tízzel ment. Innentől nem volt már sok kérdés, egy perccel a vége előtt Johnson középtávolija végleg lezárta a meccset.

A Blue Sharks a szezonbeli hatodik sikerét aratta és megmaradt az esélye arra, hogy ott legyen a Magyar Kupa nyolcas döntőjében.

Kosárlabda: férfi NB I./A, 12. forduló

Hübner Nyíregyháza BS–Atomerőmű SE 83–74 (24–26, 18–16, 16–15, 25–17)

Continental Aréna, 850 néző, v.: Frányó, Söjtöry, Pozsonyi. Blue Sharks: Johnson 27/3, Kiss, Bryce 22/12, Pipiras 4, Suárez 18/6. Csere: LeDay 12, Mokánszki, Bazsó, Bus. Vezetőedző: Pethő Ákos. Atomerőmű: Brown 23/15, Frank 6/3, Brzoja 3/3, Eilingsfeld 16/3, Goins 5/3. Csere: Buljevic 2, Taylor 10/6, Kovács 8. vezetőedző: Petar Mijovics.

A mérkőzés alakulása: 3. perc: 2–7, 5. p.: 14–9, 7. p.: 18–12, 8. p.: 20–20, 10. p.: 22–26, 13. p.: 26–33, 15. p.: 33–33, 17. p.: 35–33, 19. p.: 40–41, 23. p.: 45–50, 26. p.: 52–50, 29. p.: 58–57, 33. p.: 65–59, 38. p.: 77–67.

Mesterszemmel

Pethő Ákos: – Köszönjük a szurkolást a közönségnek, örülünk, hogy karácsonyra győzelmet tettünk a fájuk alá! A védekezéssel tudtuk megnyerni ezt a mérkőzést, ami nagy előrelépés a csapat életében. Most azon leszünk, hogy ezt a védekezést a Szegeden produkált első félidei támadójátékkal ötvözzük, és ezt végig is vigyük a szezonban.

Petar Mijovics: – Gratulálok a Nyíregyházának! 33-35 percig egylabdás volt a mérkőzés, a végén viszont elveszítettük a koncentrációnkat. Védekezésben és támadásban sem kezeltünk jól bizonyos játékszituációkat. Az ellenfél két legjobbját nem tudtuk megtartani a végén, ezért nem tudtunk nyerni. Időre van szükségünk, hogy még jobban összeálljunk.