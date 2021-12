Szombaton rangadót játszott Békéscsabán a Sunshine NYÍKSE NB II.-es gárdája. A százszázalékos nyíregyháziak az egy vereséggel a harmadik helyen álló csapat vendégei voltak. Gáspár Balázs visszatért a mieinkhez, így rá is számíthatott Kovács Tibor vezetőedző.

Izgalmas végjáték

Nyírségi pontokkal indult a meccs, Kovács triplája után 9–7-nél vezetett először a házigazda. Asztalos nagyon hamar begyűjtötte a harmadik személyi hibáját, le kellett cserélni, de Földesi és Tóth pontjaival így is sikerült fordítani. A negyed vége viszont a Békéscsabának sikerült jobban, egy 9–3-as rohammal zárták a játékrészt. A második felvonás eleje is a hazaiaké volt, az első két percben nem sikerült a NYÍKSE-nek pontot szereznie, így tíz ponttal meglépett a Békéscsaba. Sok volt a pontatlanság a mieinknél, és míg a csabaiak 9, addig a nyíregyháziak négy triplát dobtak két negyed alatt. A nagyszünetben 52–38 volt az állás.

Fordulás után sokáig nem változott a különbség, majd a harmadik negyed felénél Gáspár pontjaival tíz ponton belülre került a NYÍKSE. Sőt! A visszatérő Asztalos azonnal új lendületet adott, és Gáspárt sem tudták tartani, végül egy 15–0-s rohammal egyenlített a Nyíregyháza. A hajrá viszont a Békéscsabának sikerült, így 65–59-el indult a záró felvonás. Izgalmas volt a meccs, Tóth triplája után csak egy pont volt a hátrány. Több büntetőt kihagytak a csabaiak, míg a NYÍKSE rendre leszedte a támadólepattanókat is, és Savic betörései is jók voltak. A végén rengeteg volt a szabálytalanság, és 82–81-nél egy technikait is kapott a NYÍKSE. Végül megnyerte a mérkőzést a Békéscsaba, megszakítva ezzel a nyíregyháziak veretlenségi sorozatát.

A nyíregyháziak január 7-én a DEAC II. vendégeként folytatják a sorozatot.

Kosárlabda: NB II.

Békéscsabai KK–Sunshine NYÍKSE 89–82 (23–22, 29–16, 13–21, 24–23)

Nyíregyháza: Savic 13, Asztalos 18/3, Földesi 12/6, Zajácz 10/3, Tóth 14/6. Csere: Skorcov, Vida, Balogh B.B., Gáspár 15, Bíró. Vezetőedző: Kovács Tibor.