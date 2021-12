Nagy várakozás előzte meg a Nyíregyháza Spartacus II. megyei első osztályú szereplését. Mint ismert, a Szpari második együttese 2019-ben a megyei harmadosztályból indult, az előző idényben nem nyerte meg ugyan a megye kettes csoportját, de a riválisok nem vállalták az osztályváltást, így a nyíregyháziak voltak kedvezményezettek. Huszák Géza gárdája abszolút él a lehetőséggel, a megye élvonalában tizenegy fordulón át hibátlan volt, az őszi szezon végéig hat pontot veszített, és magabiztosan vezeti a bajnokságot.

Megtáltosodó ellenfelek

– Ellenünk minden csapat száz százalékot nyújtott – kezdte értékelését Huszák Géza arra a kérdésre válaszolva, hogy érződött-e a csapaton nyomás, amiért a Szpari második csapataként szerepel. – Nagyon sok mérkőzést láttam a bajnokságban és az eredmények is igazolják, hogy ellenünk minden együttes megtáltosodik, majd a következő hazai meccsen nem tud nyerni egy gyengébb csapat ellen. Ez dicséri a mi gyerekeinket, hogy felvették a harcot ezekkel a gárdákkal. Nekünk az volt a lényeg, hogy a megyei első osztályban induljunk és folyamatosan fejlődjünk. Aki ismeri ezt a bajnokságot, tudja, hogy nívós sorozat, sok olyan csapattal, amelyek hazai pályán magasabb osztályú együtteseknek is feladják a leckét. Úgy látom, hogy ebben a fél évben nagyon sokat fejlődtek a fiataljaink. Ehhez kellett az utánpótlásedzők munkája, de a mostani stáb mellett továbbfejlődött a társaság.

A tréner egyenként nem emelt ki senkit, azt mondja, a legnagyobb dicséret mindenkinek az lehet, ha az első kerethez hívják.

Nekik sem volt könnyű

– Egyre több játékosunkat próbálnak ki feljebb, hívják őket edzeni, esetleg a meccs­keretbe is bekerülnek. Úgy gondolom, ők nem lógnak ki az első csapat keretéből, ez a legnagyobb öröm – tette hozzá.

A legnagyobb kérdés az, hogy a Szpari II. megcélozza-e az NB III.-ba jutást.

– Kilenc pont előnyünk van, ilyenkor óhatatlanul is megfordul az ember fejében, mi van, ha első marad a csapat, de még nem tartunk ott. Majd az egyesület vezetői kitűzik a tavaszi célokat – zárta rövidre Huszák Géza. – Bőven várakozáson felüli őszt produkáltunk, pláne úgy, hogy kicsi létszámmal dolgoztunk. Nagyon fiatal kerettel kezdtük el a munkát, valaki az ifivel edz, többen a felnőttel készültek, illetve sérülések is nehezítették a dolgunkat, emiatt volt, hogy hatan-nyolcan edzettünk. Ezért is értékelem nagyra az eredményünket. Aki látja a hétköznapokat, tudja, hogy megdolgoztunk az első helyért.

Szpari II.-számok

Őszi végeredmény

1. 15 13 – 2 45–18 39

Hazai pályán

1. 9 7 - 2 25–11 21

Vendégként

2. 6 6 – – 20–7 18

Házi góllista. 12 gólos: Torkos Máté Ben­degúz. 6 gólos: Rácin Rosztiszláv. 5 gólos: Sztankó Dávid. 4 gólos: Banyoi Andrei-Robert, Pataki Bence. 3 gólos: Erdei Martin János, Tagai András, Tangel László. 1 gólos: Hunyadi Bence, Magyar Gábor, Sigér Ákos, Szücs Dávid.