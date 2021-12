Zsinórban harmadszor nyert bajnokin a Kisvárda Master Good élvonalbeli focicsapata, és ezzel a tabella élére ugrott. Vasárnap Mezőkövesden gyűjtötte be a három pontot a kisvárdai együttes, amelyik újabb arcát mutatta meg.

Az előző négy találkozóhoz képest már szokatlan volt, hogy az első negyedórában nem szereztek gólt a mieink. Sőt, az első félidőben sem, szerencsére a szünetet követően viszonylag hamar már megnyugtató, kétgólos volt az előnyük.

Egész héten hangsúlyozta

– Számítottunk arra, hogy ez más jellegű meccs lesz mint a korábbiak, küzdelmesebb – indította a a beszélgetést Erős Gábor. – Egész héten azt hangsúlyoztam, hogy a mentális tényezők fognak dönteni. Mivel az időjárás viszontagságaival is meg kellett birkózni, ez még hatványozottabban kijött. Volt eső, szél, és egy idő után már a szép játékra alkalmatlanná vált a pálya.

– Természetesen nem azt mondom, hogy nem lehetett rajta focizni, de nagyon nehéz talajú volt a pálya. Ezért is elsősorban a küzdelem dominált, és ami számomra óriási boldogság: ezt az arcát is megmutatta a csapat, ezen a téren is szenzációsan erős. Most nem a szép játékkal, meg a mérkőzés elején szerzett gyors gól segítségével, hanem egy küzdelmes találkozón sikerült megszerezni a három pontot.

A második félidőben egyértelműen jobbak voltunk, az elsőben a kövesdieknek nem volt komoly lehetőségük, nekünk volt kettő is, például Asani lövésénél.

– Szünet után előbb kellett egy kicsit a szerencse is a kipattanó labdánál, utána viszont több nagy helyzetünk volt. Nem értem, hogy a gyönyörű második gólunkat miért kellett olyan sokáig nézni a VAR-szobában.

– A szünetben egyébként azt mondtam a srácoknak, hogy előfordulhat, hogy ez egygólos meccs lesz. Szerencsére kétgólos lett, és mindkettőt mi szereztük – így Erős Gábor.

Pedig tökéletesen felkészültek

– Tökéletesen felkészültünk a Kisvárdából, pontosan tudtuk, mit kellene játszani. Sajnos hátrányba kerülve felborult a rend, mindenki az egyenlítésért küzdött, pedig hasznosabb lett volna, ha türelmesebben és pontosabban futballozunk. Nem így történt, ennek következtében kinyíltunk, s aztán kaptuk a második gólt, amely megpecsételte a sorsunkat – summázta a találkozót Supka Attila, a Mezőkövesd vezetőedzője.

A kisvárdaiaknak vasárnap ér véget az idei menetelés. Újabb rangadóval, hiszen az élen álló várkertiek a harmadik helyen tanyázó Puskás Akadémia együttesét fogadják.