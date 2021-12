Jótékonysági meccset játszott pénteken este a nyírgyulaji futsal csapat. A gyulajiaknál már hagyomány, hogy karácsony előtt jótékonykodnak. Az ötszáz forintos belépők eladásából összegyűlt bevételből és a csapat hozzájárulásából Csoba Zsolt, a klub elnöke adta át azt a tablettet Pintye Patriknak, amire az Éltes diákja nagyon vágyott.



Persze tétje is volt a találkozónak, hiszen az NB I. alapszakaszában a TFS együttes volt a vendég a nyírbátori sportcsarnokban. A tucatnyi pontot begyűjtő felek közül vendéglátóknak a nyolcadik hely megtartása, a fővárosiak számára annak megszerzése volt a tét. Ennek megfelelő küzdelmet hozott az első félidő. A brazil Pereira szerezte az első gólt, honfitársa Matheus egalizált, majd Tifán és Matheus találataival fordult a kocka. A hajrában aztán Pereira is duplázott.



A második félidő elején Pereira triplájával ismét egál volt. És beindultak a vendéglátók, előbb Matheus fogta be honfitársát, aztán Szöcs László vette be a kaput, majd Orosz Dániel. Az utolsó percben ugyan még kapuba találtak a fővárosiak, ám a lényeg nem változott: fontos meccsen nyertek a gyulajiak.



Futsal: NB I.



Nyírgyulaj-TFSE 6-4 (3-2)



Nyírbátor, 150 néző.,v: Forgács, Takács. Nyírgyulaj: Opre - Orosz, Krajnyák, Tifán, Tóth. Csere: Szöcs, Szabó, Vlasovics, Matheus, Petró, Csoma, Domokos, Tamás.



Gól: Matheus (17., 18.,32.), Tifán (16.), Szöcs (35.), Orosz (35.), illetve Pereira (11., 19., 29.), Szentjóby (40.)