A Kemecsének nagy szerencséje volt az előző idény végén, hiszen a pályán elért eredmények alapján kieső helyen végzett a megye egyben, ám a másodosztályból nem vállalta minden, arra jogosult egyesület a feljutást, így felkérésre bennmaradhatott. Az egyesületnél nem szeretnék még egyszer külső tényezőkre bízni a sorsukat, így a jelenlegi szezonban eredményesebb őszt produkált.



– Az előző szezonhoz képest a szervezettségben léptünk előrébb, amiben közrejátszott az is, hogy az elnöki pozíciót átvettem, rendezettebb körülmények között dolgozhat a csapat – értékelt Resán Attila, a kemecsei egyesület elnöke, aki megbízott edzőként is irányította a csapatot ősszel.



– Játékosállományban túl nagy változás nem volt, sőt inkább a távozók voltak többen, de annak a csapatnak is alkalmasnak kellett volna lennie jobb eredményekre. A tavaszi szezon egyébként nem volt annyira rossz, az őszi volt gyengébb.



A Kemecse ebben a szezonban képes volt meglepetés­eredményekre is, de olyanra is volt példa, hogy esélyesként nem tudott nyerni.

– Azok a meccsek sikerültek jobban, amiken nem tudtunk teljes létszámmal kiállni – emlékezett vissza a sportvezető. – A Csenger elleni idegenbeli iksz extra volt, tizenegy emberrel szerepeltünk a mérkőzésen, ilyen helyzetekben megmutatkozik, hogy ha nem is vagyunk meg létszámban, de a szívünk a pályán van, akkor jó csapatok ellen is jól tudunk teljesíteni. Ellenben teljes létszámmal kikaptunk a Tarpától és a Gyulaházától, ami szívfájdalom.





Tudja, miben kell fejlődni



Ugyan jelenleg bennmaradó helyen áll a csapat, az biztos, hogy legalább hasonló tavaszi szereplésre lesz szükség.

– Abban kell előrébb lépnünk, hogy minél több meccsen részt vegyenek a játékosaink, szervezettebbnek és tudatosabbnak kell lennünk – mondta el Resán Attila, miben kell fejlődnie együttesének. – Az a baj, hogy mi focizni próbálunk akkor is, amikor nem kellene. A megyei első osztályban van néhány csapat, amelyik nem a fociból él, hanem a sajátos taktikából, márpedig az ilyen ellen a taktika a megoldás, nem a foci.



Kemecsei mutatók





Őszi végeredmény



13. 15 4 3 8 17–35 15Hazai pályán

8. 7 4 1 2 9–6 13Vendégként

15. 8 – 2 6 8–29 2Házi góllövőlista. 5 gólos: Madzin István. 4 gólos: Ádám Dénes. 3 gólos: Ács Szabolcs. 2 gólos: Hokk Balázs. 1 gólos: Hokk Ádám, Majoros Ádám, Sándor Dávid.



Borítókép: Majoros Ádámék (labdával) felemás eredményeket értek el ősszel | Fotó: Sipeki Péter-archív