Még kettő! Ennyi idei meccs vár még ebben az esztendőben a Kisvárda Master Good focistáira. Az élvonalbeli bajnokság második helyén nem véletlenül álló együttes, az MTK után a Mol Fehérvár is pont nélkül zárt Kisvárdán. A hazai meccseket követően vasárnap idegenben kell vitézkedniük a várkertieknek, mégpedig Mezőkövesden. A kora délutáni találkozók után újfent villanyfényben játszanak majd a mieink.

Kétszer volt esti edzés

– A szokásoknak megfelelően hetente kétszer a meccs időpontjában kezdjük a gyakorlást, így volt ez csütörtökön este is – indította a beszélgetést érdeklődésünkre Erős Gábor, a Kisvárda Master Good megbízott vezetőedzője.

– A csapatszellem remek, a hangulat érthetően ismét jó volt, de újra kihangsúlyozom, hogy ez nem mehet a munka rovására. Nem is volt ezzel gond, a játékosok is tudják, hogy a naptári évben még két meccsünk van, és ezek után mindenki jó szájízzel szeretne elmenni karácsonyozni. Úgy, hogy amit eddig felépítettünk – és nemcsak az utóbbi meccsekre, hanem az egész szezonra vonatkozik – azt le ne romboljuk. Még úgy sem, hogy a tabellán elfoglalt helyezésünk nem változik, hiszen harmadiknál rosszabb helyen nem zárhatjuk az évet. Magasra tette a csapat a mércét, szeretnénk is a helyünkön maradni és tapadni a Ferencvárosra. Növelni a pontjaink számát és előnyünket a mögöttünk állókhoz képest.

Nehéz meccs elé néznek

A mezőkövesdiekkel az utóbbi időben presztízsmeccset játszanak a várdaiak. A vasárnapi külön pikantériája lesz, hogy Pintér Attilát az a Supka Attila váltotta a kövesdi kispadon, aki az előző bajnokságban a kisvárdaiakat kormányozta. Vezetésével megtáltosodtak a borsodiak és remek szériával az ötödik helyen állnak. Ennek tükrében a forduló rangadója is lehet a derbi, hiszen az ötödik fogadja a másodikat.

– Elég csak a tabellára nézni és kiderül, hogy nehéz mérkőzés elé nézünk. Ráadásul a kövesdiek is nagyon jó formában vannak, az utóbbi hét meccsükből négyet megnyertek, két döntetlen mellett a Fraditól kaptak ki. Ez igen tekintélyt parancsoló. Van presztízse is a meccsnek, ám mi ezt nem akarjuk túlzásba vinni, nem ezzel foglalkozunk. Nem számít, hogy a régi edző ellen játszik a csapat. Köztudott, hogy a kövesdieknek sok jó játékosa van, Jurina jó formában lévő támadó, ott van Drazsics és Cseri Tomi, Besirovics. Ezek alapján számomra nem nagyon meglepő, hogy ilyen jó passzban vannak. Nekünk van egy elképzelésünk, amit szeretnénk minél tökéletesebben megvalósítani, ám ez nem jelenti azt, hogy figyelmen kívül hagynánk, hogy az ellenfél mit játszik. Stabilak, nem könnyű ellenük játszani és nyerni. Természetesen mi megpróbáljuk – így Erős Gábor.

Jó hír, hogy sérült és eltiltott nincs a várdaiaknál. A meccs vasárnap 18.45-kor kezdődik. A vendégszektorba a jegyek elővételben (a meccsjegy.mlsz.hu elérhetőségen) 1100, a meccs napján a helyszínen 1600 forintba kerülnek. A pénztárak 14.45-kor, a kapuk 17.40-kor nyitnak.