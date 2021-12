A nagy érdeklődést sajnos nem sikerült meglovagolnia a nyíregyházi kosarasoknak. Az év utolsó hazai A csoportos kosárlabda-bajnokijára rengetegen voltak kíváncsiak, és alighanem arra számítottak a Cápák szimpatizánsai, hogy a remek formában menetelő csapatuk a szomszéd DEAC-ot is legyőzi.

Utóbb kiderült, a Debrecen erre esélyt sem adott. A Blue Sharks hétfő este teljesen más arcát mutatta, mint amit megszokhattunk: pontatlan támadások, energia nélküli védekezés és a mérkőzés nagy részében erőlködés volt a jellemző. A találkozó lényegében már az első félidőben eldőlt és a végén sem sikerült kozmetikázni az eredményen, a DEAC 89–62-re győzött.





Csütörtökön javíthatnak



– Sajnos, nagyon kevés energiával játszottunk – értékelt Pethő Ákos, a Blue Sharks vezetőedzője. – Vártuk, hogy a Debrecen mit kezd a támadásaival, így védekezésben folyamatos lemaradásban voltunk. Ezt nem szabad megengednünk. Sürgősen el kell felejteni, hogy kupadöntőbe jutottunk. Az egy dolog, hogy ezt elértük, de jönnek a következő mérkőzések és semmit nem fogunk ingyen kapni ebben a bajnokságban, mindenért meg kell dolgoznunk. A Debrecen nagyon jól játszott, érvényesítette az erőfölényét. Extrákat is bedobtak a vendégek, de hagytuk is nekik ezt a játékot, tehát mi is sárosak vagyunk.



A nyíregyházi csapatban a legtöbben a tudásuk alatt teljesítettek, az egyik kivétel C. J. Bryce, aki a többi kulcsemberhez képest kevesebb hibával jutott el 17 pontig.

– Nagyon jó csapattól szenvedtünk vereséget – ismerte el az amerikai kosaras. – Sokkal jobban kellett volna védekeznünk, de igazság szerint támadó oldalon is jobban kellett volna teljesítenünk. Ezzel a mérkőzéssel már sajnos nem tudunk mit tenni, így most az a feladatunk, hogy keményen dolgozzunk és jobban játsszunk az e heti második meccsünkön.

Az említett találkozó csütörtökön lesz Kecskeméten.

Borítókép: C. J. Bryce teljesítménye közelített a megszokotthoz | Fotó: Dodó Ferenc



Kosárlabda





Hétfői eredmények

14. forduló: Alba–Paks 73–85, Kaposvár–Kecskemét 77–61, Szeged–Szolnok 81–57.Az 1. fordulóból áthelyezett mérkőzés: Körmend–ZTE 85–71