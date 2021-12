Kivágta a rezet múlt pénteken Tarjányi István. A Nyíregyházi Sportcentrum kerekesszékes vívója egy aranyat és egy bronzot szerzett az országos bajnokságon. A kerekesszékesek a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban versenyeztek. Délelőtt kardot rántott Pákey Béla tanítványa, délután pedig párbajtőrben címvédőként kezdte a viadalt.

– Kardban egy mezőnyben indulnak az A és B kategóriások, ennek tükrében teljesen elégedett vagyok a harmadik hellyel. Délután jött a párbajtőr. Számítottam az elsőségre, szerencsére jól ment a vívás. Egyetlen asszót sem szabad félvállról venni, sikerült is végig megfelelő össz­pontosítással vívnom. Valamennyit én irányítottam, szorosabb küzdelem nem alakult ki – mondta a versenyről Tarjányi István.

István sikeres esztendőt tudhat maga mögött, hiszen helytállt a paralimpián, azt követően a Pisai Világkupán kardban és párbajtőrben is az élen végzett és egy csapatezüstöt is szerzett. A zárást pedig az országos bajnokság két érme jelentette.

Köszönet a segítőknek

– Nagyon örülök annak, hogy ilyen jól sikerült ez az esztendő. Köszönöm mesteremnek, Pákey Bélának a felkészítést, a Nyíregyházi Sportcentrumnak és Nyíregyháza városának a támogatást! Köszönöm a munkahelyem, a Coloplast Hungary Kft. támogatását, a gyógytornászom, Fancsaliné Garai Gabriella és a masszőröm, Bekecs Sándor munkáját és mindenkinek, aki velem volt egész évben! Már elkezdtem a pihenést, hiszen hosszú volt ez az esztendő. Januárban pedig folytatjuk a munkát, hiszen újabb verseny­év kezdődik – így István.

A Nyíregyházi Sportcentrum másik versenyzője, Csépke Bence sérülés miatt nem indult.