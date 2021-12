A Hübner Nyíregyháza BS egy hónap szünet után Szegeden folytatta a bajnokságot és igyekezett hatmeccsesre nyújtani a győzelmi sorozatát. Semmiféle rozsda nem látszott a Blue Sharkson, Manny Suárez az első támadásból besasszézott két pontért, a másik oldalon blokkolt, majd C. J. Bryce dobott hármast. A Szedeák nem dobott jól ekkor, Bryce viszont a negyed utolsó támadásából triplával megszerezte a 15. pontját, csapata nyolccal vezetett.

Túl sok lepattanót engedtek

Idővel elkezdődött a bajnokság két legeredményesebb játékosa, Nigel Johnson és Tayler Persons „pisztolypárbaja”. A két irányító sorra dobta a hihetetlen kosarakat, bármilyen jól lehetett rajtuk védekezni, ők mindig találtak megoldást. Sajnos Keller Iván csatlakozott az amerikai irányítóhoz, a hazaiak az ő pontjaival, valamint jó támadólepattanózással szorosabbá tették az eredményt a nagyszünetre.

A harmadik negyed derekán fontos volt Bazsó Brúnó és Bryce egy-egy hármasa, sokáig tartotta is előnyét a Nyíregyháza, ám később perceken keresztül nem kapott faultot a csapat, reklamálásért viszont néhány másodpercen belül két technikait. A Szeged három büntetővel feljött egy pontra, az etap végén pedig már vezetett is egy ponttal.

A negyedik negyedet is a hazaiak kezdték jobban, el is léptek öttel, a különbséget percekkel később, nagy munkával sikerült eltüntetni. Időkérés után rövid időn belül két hármast dobott a Szeged, a két perccel a vége előtt kialakult négypontos hátrányt pedig már nem tudta ledolgozni a Blue Sharks, öt győztes bajnoki után kikapott. MK



Kosárlabda: férfi NB I/A, 11. forduló

SZTE-Szedeák–Hübner Nyíregyháza BS

86–84 (20–28, 28–23, 19–15, 19–18)

Szeged, 400 néző, v.: Benczur, Török, Kovács.

Szeged: Persons 25/9, Szatmári 1, Cook 9/3, Hunt 4, Alston 12/3. Csere: Bognár 12/3, Balogh, Keller I. 13/9, Filipovics 5, Kerpel-Fronius B. 5/3. Vezetőedző: Simándi Árpád.

Nyíregyháza: Johnson 24/6, Kiss, Bryce 25/9, Pipiras 6/6, Suárez 14/3. Csere: Bus, LeDay 8, Bazsó 5/3, Mokánszki 2. Vezetőedző: Pethő Ákos.

A mérkőzés alakulása. 1. perc: 0–5, 3. p.: 5–10, 7. p.: 11–18, 9. p.: 15–23, 11. p.: 24–28, 13. p.: 29–35, 15. p.: 32–39, 16. p.: 36–44, 18. p.: 44–46, 23. p.: 48–55, 24. p.: 53–55, 26. p.: 53–61, 29. p.: 62–63, 30. p.: 67–66, 33. p.: 71–66, 37. p.: 75–73, 37. p.: 76–76, 38. p.: 82–78.

Simándi Árpád: – Nehéz mérkőzés volt. Az első félidőben nem úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna – nem úgy a Nyíregyháza. A második húsz percben javult a védekezésünk, de amikor fordíthattunk volna, rendre belehibáztunk. A srácoknak a helyén volt a szívük, így végül csak sikerült értékesíteni a fontos dobásokat.Pethő Ákos: – Bár az első félidőben különösen jól támadtunk, nem tudtunk nagy különbséget kialakítani, mert a Szeged nagyobb energiával kosarazott. Úgy érzem, a meccs nagyobb részében mi játszottunk jobban, de túl sok támadólepattanót engedtünk, amit nem tudtunk ellensúlyozni.