Megyei derbivel rajtolt a harmadik vonalbeli focibajnokság Keleti csoportja, és az idei utolsó bajnoki körben is szerepelt ugyanez a párosítás. Azért, mert ebben az esztendőben már lejátszották a tavaszi első forduló meccsét. Az érintett megyei csapatok, azaz a Kisvárda Master Good II. és a Sényő-Carnifex egyaránt megnyerte a hazai derbijét. A sényőiek így a kilencedik helyen várják a februári folytatást.

Egyszámjegyű helyezés a cél

– Talán az eddigi legnehezebb szezonunkon vagyunk túl – kezdte az őszi szereplésének értékelését Imrő László, a sényői edzőpáros tagja. – Bizonyára emiatt van az, hogy a korábbiakhoz képest a végére egy kicsit jobban elfáradtunk. Természetesen az utolsó fordulókban is igyekeztünk frissek maradni és nem is elsősorban fizikálisan, hanem a fejekben. Az idei utolsó előtti fordulóban kikaptunk, így a klasszikus értelemben vett őszt vereséggel zártuk, a tavaszt viszont győzelemmel indítottuk. A kezdés előtt egyszámjegyű helyezést tűztünk ki, ezt féltávnál teljesítettük.

– Az eddigi fordulók alapján azonban látszik, hogy amennyiben a bajnokság végén is szeretnénk ezt a célt elérni, akkor sokkal jobban és kiegyensúlyozottabban kell teljesítenünk, hiszen a mezőny derekán álló csapatok nagyon egyben vannak – folytatta Imrő László. Emiatt egy-két jobb, vagy rosszabb eredménnyel nagyot lehet liftezni a tabellán, hiszen a mezőny közepe nagyon egyben van. A jelenlegi pozíciót szeretnénk megtartani, de még inkább előrébb végezni, amit nem tartok lehetetlennek, ám nagy fegyvertény lenne – így Imrő László.

A sényői együttesnek voltak remek szériái – öt meccs veretlenül –, és nem igazán várt botlásai. A hazai teljesítménnyel összességében nem volt gond, idegenben viszont nem igazán szorgoskodtak a pontszerzésben. Vendégként a tizennegyedik fordulóban Törökszentmiklóson sikerült megszerezni a három pontot

– Akadt néhány mérkőzés, ami nagyon rosszul esett – vette át a szót Fiumei Viktor. – Ilyen volt a szoboszlóiak elleni találkozó, amikor a 94. percben megadott tizenegyessel kaptunk ki. A Tiszafüred és az Újpest kettő ellen is vezettünk, mindkétszer az utolsó tíz percben egyenlített az ellenfél. Érdekes, hogy a szezon elején a kisvárdai, majd a kazincbarcikai vesztes meccsen viszont jól játszott a csapat, sajnos ez eredménnyel nem párosult.

Parádés hajrák

Szerencsére olyan mérkőzéseink is vannak, amelyekre jó visszatekinteni. Például a Kisvárda elleni utolsó meccsünkben volt minden. Sajnos egy súlyos sérülés is, kiállítás, végül tíz emberrel szereztük meg a győzelmet. A szezon egyik legjobb és legizgalmasabb találkozója is egy második számú csapat, a Békéscsaba elleni volt. Az is otthon, szünetben még 2–0-volt a csabaiak javára, egy jó óra múlva már 3–1 volt a javukra, és a hajrában sikerült fordítani. A Tállya elleni 6–0 jól mutat, de a meccs nem volt izgalmas – így Fiumei Viktor.

A sényőiek már pihenőn vannak, január harmadikán kezdik a felkészülést, remélhetőleg a folytatásban több lesz a sikerrel megvívott találkozó.

Sényői mutatók

20 forduló után 9. 20 9 4 7 34–31 31

Hazai pályán 4. 10 7 1 2 25–12 22

Vendégként 14. 10 2 3 5 9–19 9

Házi gólszerzőlista: Kapacina Valer 11, Toldi András 5, Fabu Márton, Lakatos László, Schmidt Péter 3-3, Kalocsai László, Szilvási Péter 2, Jócsák Dávid, Klepács Krisztián Orosz Máté, Páll Zsombor és Vámos Márk 1-1,