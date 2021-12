A Kállósemjén női csapata az előző szezonban a második helyen végzett a megyei bajnokságban, mivel azonban a bajnok Fehér­gyarmat nem vállalta az osztályváltást, így a gárda története során először indult el a sportág harmadik vonalában.

A csapatot egyben tartották és hozzájuk igazoltak három NB II.-es múlttal rendelkező játékost, hogy meg tudjanak felelni a magasabb követelményeknek, a szakmai munka irányítását pedig Sarca Darius Alex vette át. A szakember augusztusban elmondta, hogy nehéz felkészülési időszakon voltak túl, mert a játékosokat ki kellett billenteni komfortzónájukból, hiszen a két osztály között hatalmas a különbség és célként a bennmaradást tűzte ki a társaság elé.

Az újonc aztán az első fordulóban alapos leckét kapott, Mátészalkán több mint húsz góllal kaptak ki. Egy hét múlva aztán az utolsó pillanatban egyenlítve a Hajdúböszörmény ellen megszerezték idénybeli első és egyben utolsó pontjukat. A folytatásban aztán sorra jöttek a vereségek, legtöbbször csak a különbség volt a kérdéses, a mélypont a Salgótarján elleni mérkőzés volt, amelyen csupán tizenegy találatig jutottak, a Kazincbarcika ellen viszont közel álltak a pontszerzéshez. Végül a legkevesebb gólt dobva és a legtöbbet kapva az utolsó helyen zárták az őszt.

Mindenben fejlődniük kell

– A három NB II.-es igazolásunkból végül egyedül Sigér Petra maradt, aki húzóembere is lett a csapatnak. Nagyon tanulságos fél éven vagyunk túl, amely során játékosainkban tudatosult, hogy mit is jelent a magasabb osztály. Vereségeink ellenére sokat fejlődtünk, gyorsult a játékunk, ahhoz azonban, hogy eredményesek is legyünk, még több időre, türelemre lesz szükségünk – kezdte értékelését Sarca Darius Alex. – A játék minden elemében fejlődnünk kell, de jó irányba halad a csapat. Legjobb mérkőzésünket a Kazincbarcika ellen játszottuk, ha ott higgadtabbak vagyunk és jobb százalékkal használjuk ki ziccereinket, győzhettünk is volna.

A Kállósemjén pénteken tartja utolsó edzését, a folytatásra pedig január 3-án kezdi meg felkészülését.

Semjéni statisztika

Őszi végeredmény 12. 11 – 1 10 228–397 1

Hazai pályán 5 – 1 4 116–164 1

Vendégként 6 – - 6 112–233 0

Házi góllövőlista. 69 gólos: Sigér Petra. 37 gólos: Baraksó Eszter. 31 gólos. Gergely Petra. 24 gólos: Páll Evelin. 23 gólos: Sóvári Vanda. 11 gólos: Fecsó-Zsuga Ágnes. 10 gólos: Papp Enikő. 8 gólos: Kósa Zsófia. 5 gólos: Szentesi Boglárka, Ferenci Dorina. 2 gólos: Mészáros Enikő. 1 gólos: Karácsony Kitti, Reszegi Edina, Kósa Andrea.